Blütenglück den ganzen Sommer über

Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, um für diesen Sommer nochmal Pflanzen nachzusetzen. Aber welche Pflanze blüht garantiert diesen Sommer noch, und zwar möglichst lange?

Wir haben einige Dauerblüher für Sie zusammengestellt die - sofern sie sonnig stehen - kaum Pflege benötigen, fast immer wunderbar gedeihen und Ihnen bis in den Herbst hinein Blütenfreude bringen.

Spanisches Gänseblümchen

Das Spanische Gänseblümchen wird ca. 30 Zentimeter hoch und blüht zauberhaft in zarten weiß-rosa Tönen. Es ist absolut anspruchslos. Besonders schön macht es sich in Mauerritzen und Steinfugen, wo es sich schnell von selbst vermehrt und ausdauernd über den gesamten Sommer hinweg blüht, bis teilweise sogar in späten Herbst hinein. Im Winter benötigt das Spanische Gänseblümchen bei sehr tiefen Temperaturen einen leichten Winterschutz.

Duftnessel

Die meisten Duftnessel-Sorten werden um die 50-60 Zentimeter, manche aber auch bis zu 2,50 Meter hoch. Ihr wunderbar violettfarbenen Blüten wachsen in eindrucksvoll langen, aufrechten Ähren. Die Duftnessel ist anspruchslos und blüht bis in den späten Sommer. In kälteren Lagen ist im Winter ein Schutz sinnvoll.

Taubenskabiose

Die blühfreudige Taubenskabiose bildet offene Blütenteller in Blau-, Violett- und Rosatönen, die von den Insekten gerne angeflogen werden. Die winterharte Staude wird in der Regel um die 50-80 Zentimeter hoch und eignet sich fürs Beet genauso wie für den Balkon oder die Terrasse.

Gaura - Prachtkerze

Die Gaura, auch Prachtkerze genannt, ist eine robuste Sommerblume mit weiß-rosafarbener, filigraner Blüte. An einem sonnigen Standort blüht die Gaura verlässlich bis in den Oktober hinein und kann sich zu einem üppigen, buschartigen Hingucker entwickeln.

Argentinisches Eisenkraut (Verbena bonariensis)

Das Argentinische Eisenkraut, das zur Gattung „Verbena“ gehört, ist eine pflegeleichte, bis in den Oktober hinein blühenden Staude, die bis zu 1,20 Meter hoch werden kann. Ihre blau-violetten Blüten sind bei Insekten beliebt. Das Argentinische Eisenkraut ist ein- bis zweijährig und vermehrt sich über Samen.

Im Garten: Eva Hoffmann, Gartenakademie Rheinland-Pfalz