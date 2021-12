Esst mehr Bitteres

Bald beginnt die Weihnachtszeit! Was in den meisten Familien dazugehört, ist ein Festschmaus. Wie schaffen wir es, bei all der Schlemmerei unser Bäuchlein nicht zu überfordern?

Der Schlüssel zu einer guten Verdauung sind Bitterstoffe. Hier die wichtigsten Fakten: Colourbox Die meisten Menschen mögen es nicht bitter, deshalb werden die Bitterstoffe aus vielen Lebensmitteln herausgezüchtet. Das ist evolutionär bedingt: Bitter könnte giftig sein, daher essen wir es besser nicht. Bitterstoffe haben aber eine tolle Wirkung im Körper:

Sie regen die Produktion von Speichel und Magensäften an

Sie verbessern die Leistungsfähigkeit der Verdauungsorgane

Sie verbessern die Durchblutung des Magen-Darm-Trakts Dadurch werden:

Nährstoffe besser aufgenommen werden

schädliche Substanzen schneller aus dem Körper geleitet, da auch die Leber besser arbeitet Außerdem schützt „bitter“ vor Heißhungerattacken. Es gibt mehr bittere Lebensmittel als wir denken. Insofern kann sich jeder das passende raussuchen. Hier eine Auswahl: Blattsalate: Chicorée, Endivie, Radicchio, (Löwenzahn – bitte nur am Rande erwähnen, ist ja gerade nicht zu bekommen)

Kräuter und Gewürze: Petersilie, Thymian, Minze

Gemüse: rote Beete, Wirsing, Mangold, Blumenkohl

Obst: Grapefruit, Cranberrys

Rezeptidee Rezepte Endiviensalat mit Orangen Eine leckere Salat-Kombination ist Endiviensalat mit Orangen und Walnüssen!

