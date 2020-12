Die beliebtesten Weihnachtspflanzen

Die leuchtend weiße Christrose ist eine heimische Wildstaude und gehört zu den giftigen Hahnenfußgewächsen. Sie erblüht alle Jahre wieder kurz vor Weihnachten. Sie ist eine Freilandpflanze, kommt für kurze Zeit auch in Räumen zurecht, es darf aber nicht zu warm sein. Als Schnittblume hält sie sich am längsten als Schwimmblüte in einer Schale.

Colourbox Foto Dieter Meyer