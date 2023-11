Empfindliche Kräuter richtig überwintern

Den Rosmarin muss man in kalten Lagen noch mit Reisig schützen. Was den mediterranen Klassiker aber zu schaffen macht, sind nasse Füße: sie vertragen keine Staunässe. Schutz: Im Beet ist quasi kein Schutz nötig, wenn beim Pflanzen Sand und Kies miteingearbeitet wurde (gut gegen Staunässe). Auf dem Balkon sollten Sie die Kübel vor dem Niederschlag schützen. Stellen Sie ihn an einen überdachten Platz oder packen Sie den Topf mit Gärtnervlies ein, so kann der Regen abperlen.