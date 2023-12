Diese vier Kräuter für die Fensterbank im Winter

Vietnamesischer Koriander (Polygonum odoratum): Diese „Rarität“ schmeckt etwas milder als normaler Koriander und leicht pfeffrig. Man verwendet die Blätter und Stängel. Anders als der traditionelle Koriander lässt er sich in der Wohnung grün überwintern und gedeiht auf einer hellen Fensterbank. Nur ein paar Läuse könnten auch Geschmack an ihm finden. Er lässt sich ganz leicht vermehren: einfach einen Trieb in ein Glas Wasser stellen bis Wurzeln gebildet werden, dann eintopfen.