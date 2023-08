Diese Blütenpflanzen vermehren sich von selbst

Sedum, auch Fetthenne genannt, ist ein pflegeleichtes Dickblattgewächs, das sich wegen seines geringen Wasser- und Nährstoffbedarfs sehr gut zum Beispiel für den Steingarten eignet. Sedum sät sich gerne selbst aus. Auch können an abgebrochenen Trieben neue Wurzeln und somit neue Pflanzen entstehen. Wer die Pflanze gezielt vermehren möchte, teilt sie am besten im Frühjahr, setzt die neuen kleinen Pflänzchen wieder ein und gießt sie an.