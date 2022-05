So summt der Balkonkasten

Zauberschnee (Euphorbia hypericifolia): Die zarten Blütensternchen ergeben einen filigranen, weißen Tuff, der in jedem Balkonkasten toll aussieht. Zudem blüht die Pflanze unentwegt und zieht vor allem Bienen und Schwebfliegen an. Großes Plus: Der Zauberschnee gehört zu den pflegeleichtesten Balkonpflanzen, die Sonne und Halbschatten vertragen.

Getty Images/iStockphoto - vichuda