Fitness: So bleibt Ihre Hüfte beweglich

Zu wenig Bewegung kann im Alter Schmerzen in der Hüfte verursachen. Wir zeigen Ihnen Übungen, wie Sie Ihre Hüfte beweglich halten und kräftigen.

Übung 1: Aktive Mobilisation und Koordination der Hüfte

Heben Sie das Knie so hoch es geht an, Knie strecken und Fußspitze anziehen, ohne dass das Bein absinkt. So wird die Hüfte aktiv mobilisiert und der Ischias-Nerv in Bewegung gebracht. Diese Übung eignet sich auch bei Rückenschmerzen.

Übung 2: Verbesserung der Hocke

Beugen Sie den Rumpf nach vorne, Hände Richtung Boden, dann Becken senken und in tiefe Hocke kommen. Mit einer Kniebeuge den Körper wieder aufrichten. Das verbessert die Hocke und das Bücken

Übung 3: Der Kavalierstand

Gehen Sie auf die Knie und winkeln Sie ein Bein an. Dann schieben Sie das Becken nach vorne, so dass eine Dehnung in der Leiste entsteht. Arme nach oben strecken, um die Wirbelsäule gerade aufzurichten. Das eignet sich für Personen mit Rückenschmerzen.

Übung 4: Dehnung der Adduktoren

Kommen Sie in Rückenlage. Drücken Sie mit Händen oder Ellenbogen die Knie nach unten in Richtung Boden. Die Adduktoren an der Innenseite der Oberschenkel sind eine Vielzahl der Muskeln, die für die Funktionalität und Mobilität der Hüfte entscheidend sind.

Übung 5: Dehnung der Gesäßmuskeln

Ziehen Sie in Rückenlage ein Bein zum Körper heran. Griffmöglichkeiten: Über das Knie oder in der Kniekehle am Oberschenkel. Das dient der Kräftigung und Mobilisation des Gesäßmuskels.

Experte: Florian Michel, Physiotherapeut