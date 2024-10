Besondere Salbeisorten

Die Fruchtsalbei-Sorten (Salvia elegans oder Salvia rutilans) haben inzwischen eine gute Bekanntheit erreicht. Die Blätter duften und schmecken duftig-frisch. Ab Juli bis in den November hinein blüht die Pflanze, am besten im Halbschatten. An geschützter Stelle und in milden Lagen kann man den Fruchtsalbei auch auspflanzen. Ansonsten ist er nicht winterhart.