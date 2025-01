Die unterschätzten Haushaltshelfer: Bürsten und Besen

In einer Welt voller technischer Innovationen sind Besen und Bürsten echte Klassiker im Haushalt! Sie sind langlebig, ressourcenschonend und vielseitig einsetzbar. Wir schauen uns eine sinnvolle Grundausstattung an, blicken auf nachhaltige Materialien und geben Tipps für den hygienischen Einsatz.

Ob feiner Staub, hartnäckiger Schmutz oder Krümel – mit ihrer schlichten Bauweise erledigen sie viele Aufgaben effizient und leise. Zudem sind sie oft aus nachhaltigen Materialien wie Holz und Naturfasern gefertigt und damit eine umweltfreundliche Alternative zu strombetriebenen Geräten. Unterschätzen Sie nicht die Kraft dieser traditionellen Helfer – manchmal ist die einfachste Lösung auch die beste!

Manuelles Kehren

In der Wohnung für sehr kleine Flächen oder für unzugängliche Stellen zur Unterhaltsreinigung kommt kehren immer in Frage. Je nach Verschmutzungsgrad und Schmutzart kommen verschiedene Besen für Außen- und Innenbereich zum Einsatz.

Aufbewahrung von Besen

Ein Besen sollte schnell zur Hand sein und deshalb griffbereit aufbewahrt werden. Vermeiden Sie es, den Besen auf die Borsten zu stellen, denn diese werden durch das Eigengewicht zu stark belastet und verbiegen sich mit der Zeit sogar dauerhaft. In der Folge verliert der Besen an Funktionalität. Ideal sind deshalb Besenhalterungen, in die Besenstiele unterschiedlicher Stärke problemlos eingeklemmt werden können. Manchmal dient auch einfach ein Haken in der Wand oder am Regal. Somit ist auch gewährleistet, dass genügend Luft zirkulieren kann und die Borsten trocken gehalten werden.

Borstenerzeugnisse – Naturborsten oder Kunststoffborsten?

Borstenerzeugnisse werden aus Natur- oder Kunststoffmaterialien maschinell oder in Handeinzug hergestellt. Für den Handeinzug werden heute nur noch hochwertigste Naturmaterialien verarbeitet. Bürsten entfernen nur lose aufliegenden oder auf der Oberfläche haftenden Schmutz. Eingedrungenen Schmutz können sie nicht entfernen.

Tipp: Arbeiten Sie immer nur mit so viel Druck, dass sich die Borste nicht verbiegt, sonst fällt der Schmutz wieder heraus. Angefeuchtete Bürsten arbeiten schonender, weil die mechanische Wirkung etwas abgefedert wird.

Eine Auswahl nützlicher Bürsten

Für die Küche:

Spülbürste mit Wechselkopf

Flaschenbürste mit festem oder biegsamem Stiel für Gläser, Vasen und Flaschen

Gemüsebürste mit weichen und harten Borsten

Topfbürste mit Messingdraht

Badezimmer

Toilettenbürste mit Wechselkopf

Haarfangbürste -- hält Abflüsse frei

Haus- und Textilpflege

Schrubberbürste für grobe Verschmutzungen, zur Reinigung von Gartenmöbeln oder Terrassen- oder Balkonplatten, Wanderschuhen

Kleiderbürste

Flusenbürste mit Kautschukbesatz für Kleidung und Polster

Tipp: Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Bürste gut in der Hand liegt oder der Stiel ergonomisch geformt ist, das erleichtert das Arbeiten. Bürstenkörper in geschwungener S-Form ermöglichen eine leichte Reinigung von Ecken und Kanten.

Reinigung und Pflege:

Besen und Bürsten sollten aus hygienischen Gründen regelmäßig gereinigt werden. Es kann sich sonst durch Feuchtigkeit Schimmel bilden oder Verschmutzungen dienen als Nährboden für Mikroorganismen.

Lösen Sie den Besenstiel

Entfernen Sie grobe Verschmutzungen mit einem speziellen Besenkamm oder einem groben Kamm.

Tauchen Sie die Borsten in die Reinigungslösung aus warmem Wasser und Feinwaschmittel und schwenken den Besen hin und her, damit sich die Verschmutzungen lösen. Sie können die Borsten auch mit der Hand leicht ausdrücken. Verwenden Sie aber zum Schutz der Haut Haushaltshandschuhe.

Anschließend sollten Sie die Reinigungslösung in klarem Wasser ausspülen. Achten Sie darauf, dass lackierte Besenrücken nicht mit Wasser in Berührung kommen. Sie können sonst aufquellen und Risse bekommen.

Schütteln Sie den Besen gut aus und befestigen Sie ihn wieder am Besenstiel.

Hängen Sie den Besen zum Trocknen an einen luftigen Ort.

Wischen Sie Besen- und Bürstenrücken mit einem feuchten Tuch ab.

Bürstenrücken aus Rohholz können mit einem Möbelöl eingefettet werden.

Reinigung und Pflege von Bürstenerzeugnissen:

Verschmutzte Bürsten, die zur Reinigung verwendet werden, können vor allem in der Küche Krankheitserreger verbreiten und damit eine Gefahr darstellen. Je häufiger in der Küche rohe Lebensmittel verarbeitet werden, desto öfter sollten Bürsten gereinigt oder ersetzt werden.

Spülbürsten mit Kunststoff- oder Edelstahlstiel und Kunststoffbesatz können in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

können in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Holzrücken von Bürsten mit Einschnitten und Furchen, in denen sich Bakterien halten und vermehren können, sollten ausgetauscht werden.

von Bürsten mit Einschnitten und Furchen, in denen sich Bakterien halten und vermehren können, sollten ausgetauscht werden. Weichen Sie Bürsten mit Holzrücken niemals ganz in Wasser ein. Das Bürstenholz kann sonst aufweichen und der Kleber an den Haarenden aufgelöst werden. Das hätte Haarausfall zur Folge.

Bürsten mit Tierhaaren behandeln Sie einfach wie Ihre Haare: gewaschen wird mit Haarshampoo, Wollwaschmittel oder einem milden Handspülmittel. Nach dem Waschen ausschütteln oder sanft in einem Handtuch ausdrücken und zum Trocknen an die frische Luft oder im Haus bei Zimmertemperatur aufhängen (bitte niemals an der Heizung trocknen, um die weichen Haare nicht auszutrocknen). Nicht auf den Rücken legen, sonst läuft das Restwasser in den Bürstenrücken. Danach leicht mit einem Metallkamm auskämmen und wiederum hängend oder auf der Seite liegend aufbewahren.

behandeln Sie einfach wie Ihre Haare: gewaschen wird mit Haarshampoo, Wollwaschmittel oder einem milden Handspülmittel. Nach dem Waschen ausschütteln oder sanft in einem Handtuch ausdrücken und zum Trocknen an die frische Luft oder im Haus bei Zimmertemperatur aufhängen (bitte niemals an der Heizung trocknen, um die weichen Haare nicht auszutrocknen). Nicht auf den Rücken legen, sonst läuft das Restwasser in den Bürstenrücken. Danach leicht mit einem Metallkamm auskämmen und wiederum hängend oder auf der Seite liegend aufbewahren. Toilettenbürsten sollten nur die letzten Rückstände im Toilettentopf beseitigen. Warten Sie immer den Spülgang ab, sonst bleiben Papierstückchen und unliebsame Reste in der Bürste hängen und sie verschmutzt sehr schnell. Weichen Sie Ihre Klobürste regelmäßig im Becken ein, während sich der WC-Reiniger in der Schüssel befindet. Beim anschließenden Spülgang wird die Bürste meist gleich mit gesäubert, was in aller Regel ausreicht. Stärker verschmutzte Bürsten können über Nacht mit Hilfe von wenig Vollwaschmittel oder Reiniger für Geschirrspülmaschinen eingeweicht werden. Zusätzlich heißes Wasser verstärkt den Reinigungseffekt. Achtung: Verwenden Sie niemals saure Badreiniger und alkalische Reiniger gleichzeitig. Hier kann es zu gesundheitsschädlichen Reaktionen kommen.

Im Studio: Bärbel Neher, Netzwerk Haushalt