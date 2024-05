Basilikum richtig pflanzen und pflegen

Frisch schmeckt Basilikum am besten. Damit Sie ihn auch immer frisch zur Hand haben, brauchen Sie eigentlich nur Erde und ein sonniges sowie windgeschütztes Plätzchen.

Ob im Balkonkasten, im großen Topf oder im Kräuterbeet, jeder kann experimentieren. Tipps, wie Sie das Königskraut zu üppigem Wachstum bringen, hat Gärtnermeisterin Birgit Wonneberger:

Basilikum: Sonnig und windgeschützt

Ein sonniges sowie windgeschütztes Plätzchen ist das Nonplusultra für einen erfolgreichen Anbau. Basilikum liebt subtropisches Klima, weshalb Temperaturen unter 10 Grad Celsius zu Wachstumsstockungen führen und bereits leichter Nachtfrost den Pflanzen schadet.

Üppiges Wachstum erfolgt bei etwa 25 Grad und lauen Sommernächten. Viel nährstoffreiche Erde und ausreichend Wasser halten den Basilikum bei Laune.

Frisch schmeckt Basilikum am besten.

Den richtigen Zeitpunkt finden

Nicht ganz einfach ist es, den richtigen Zeitpunkt für den Umzug aus der warmen Kinderstube ins Freiland zu treffen, da in Mai und Juni mit Nachtfrösten gerechnet werden muss. Innerstädtische Kräuterfans können oft schon Anfang Mai mit Basilikum ins Freie, besonders wenn eine Hauswand in der Nähe ist, die tagsüber gespeicherte Wärme nachts abgibt.

Im Umland oder in Höhenlagen muss man die Pflanzen geduldig bis in den Juni im Warmen pflegen oder in mobilen Gefäßen anbauen und witterungsabhängig sowie abends (Nachtfrostgefahr: Wetterbericht verfolgen!) hin und her transportieren.

Basilikum hat empfindliche Wurzeln

Bei kühler Witterung sollten Sie Basilikum nicht gießen wegen der empfindlichen Wurzeln. Die Erde muss gut abtrocknen und erst wenn sommerliche Temperaturen wieder einsetzen, verdunsten sie Wasser.

Das Genoveser Basilikum oder das "Große Grüne" kennt fast jeder, da es mittlerweile an jeder Gemüsetheke angeboten wird. Kennen Sie aber Basilikum, das nach Zimt, Anis, Nelke oder Zitrone schmeckt? Um ungewöhnlichen Basilikum zu finden, sollten sie zum nächsten Gartenfachbetrieb oder vielleicht auch einen Ausflug zu den spezialisierten Kräutergärtnereien machen.

Unsere Expertin: Gärtnermeisterin Birgit Wonneberger