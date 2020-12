Zarte Blüten an Weihnachten: Das Aufstellen von Barbarazweigen ist ein jahrhundertealter Brauch, der Glück bringen soll. Sie erfreuen uns in der dunklen Jahreszeit wie Weihnachtsterne oder Christrosen.

"Knospen an St. Barbara, sind zum Christfest Blüten da."

Hinter dem Brauch der Barbarazweige verbirgt sich die Geschichte der "Heiligen Barbara", der Schutzpatronin der Bergleute. Am 4. Dezember ist ihr Namenstag. Wer um diesen Tag herum abgeschnittene Kirschzweige ins Wasser stellt, kann sich an Weihnachten über die Blüte freuen und - so besagt es die Legende - etwas Glück erfahren.

Die Heilige Barbara Die "Heilige Barbara" lebte der Überlieferung nach Anfang des dritten Jahrhunderts in Nikomedia in der heutigen Türkei. Ihr Vater verurteilte sie zum Tode, weil sie sich weigerte, ihren christlichen Glauben aufzugeben. Auf dem Weg in den Kerker verfing sich ein Kirschzweig in ihrem Kleid, den Barbara in einen Krug stellte. Am Tag ihrer Hinrichtung soll er aufgeblüht sein. Der Vater wurde später vom Blitz erschlagen.

Notfalls in die Tiefkühltruhe

Als Barbarazweige eignen sich neben der Kirsche auch eine ganze Reihe anderer Pflanzen wie Pflaumen, Forsythien, Winterjasmin oder Zaubernuss. Bei Apfel und Flieder gelingt es nicht so sicher, die Zweige zum Blühen zu bringen. Hier gilt besonders: Suchen Sie sich Triebe mit dicken, rundlichen Knospen.

Das Antreiben gelingt aber nur, wenn der Zweig ein bis mehrere Frostphasen hinter sich hat. In milden Jahren muss man die schräg abgeschnitten Zweige deshalb für 12 bis 14 Stunden ins Tiefkühlfach legen.

Am Barbara-Tag stellt man den Zweig in eine Vase mit lauwarmen Wasser, die man in einem kühlen bis mäßig warmen Zimmer aufstellen sollte. Das Vasenwasser regelmäßig wechseln und die Knospen täglich besprühen. Und dann Geduld haben, bis die Blüten erblühen und ein feiner Duft durch das Haus zieht.

Die beliebtesten Weihnachtspflanzen

Aber nicht nur Barbarazweige bringen farbenfrohen Blütenzauber in die dunkle Jahreszeit. Weihnachtsstern und Weihnachtskaktus, Christrose, Amaryllis und Mistelzweig sind gern gesehene Gäste.