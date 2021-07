per Mail teilen

Kleine Centbeträge können schnell zu einem größeren Geldbetrag anwachsen. Das gilt auch für die Bankgebühren, die sich übers Jahr gesehen summieren. Dazu kommt, dass immer mehr Banken zusätzliche Gebühren für Leistungen verlangen, die bisher umsonst waren.

Das günstigste Kontomodell ist in aller Regel das Online-Banking. Deswegen lohnt es sich meist finanziell, die meisten Bankgeschäfte online zu erledigen. Das geht auch, wenn man weniger Erfahrung mit dem Internet hat.

Der richtige Durchblick im Konten-Dschungel

Es ist gar nicht so einfach, das günstigste Kontomodell zu finden. Die Gesamtkosten setzen sich meist aus unterschiedlichen Gebühren zusammen, je nachdem wie man das Konto nutzt. Aufpassen sollte man, wenn die Bank einem plötzlich ein angeblich passenderes Modell empfiehlt.

Oft steckt dahinter die Absicht, einen Kunden in teurere Modelle zu locken.

Wie Sie sehen können, wieviel Sie zahlen

Laut Gesetz sind die Banken verpflichtet, ihre Gebühren transparent zu machen. Das Ganze nennt sich "Entgeltaufstellung" und kann jeder Bankkunde einmal im Jahr bei seiner Bank einfordern. Diese Aufstellung liefert eine rückblickende und detaillierte Übersicht, wie Sie Ihr Konto in der Vergangenheit genutzt haben und wo Kosten entstanden sind.

Diese Aufstellung kann eine gute Grundlage sein, um für sich das passende und vielleicht auch günstigere Kontomodell zu finden.

Wann Sie Ihre Bank wechseln sollten

Die Höhe der Kontoführungsgebühren hängt oft mit der Nutzung zusammen. Wer einen Service vor Ort haben will, wird kaum noch ein gebührenfreies Konto finden. Aber auch hier gibt es Schmerzgrenzen: Viel mehr als 60 EURO pro Jahr sollten es nicht an Kontoführungsgebühren sein.

Wer allerdings sein Konto nur online nutzt, der findet immer noch etliche kostenlose Kontenmodelle, auch wenn dort langsam auf gebührenpflichtig umgestellt wird.

Wie Sie die Bank mit den günstigsten Gebühren finden

Von der Stiftung Warentest gibt es einen Vergleich. Der kostet zwar einmalig 1,50 €, aber dafür ist er auch 100% unabhängig und seriös.

Für den Wechsel der Bank gibt es dann auch eine „gesetzliche Kontowechselhilfe“.

Geldautomatengebühren: Dürfen die das?

Die meisten Banken verlangen noch nichts für den eigenen Geldautomaten oder gewähren zumindest eine gewisse Anzahl von Verfügungen kostenfrei.

Zunehmend gibt es Banken, die z.B. für Kleingeldeinzahlungen, Bargeld Ein- oder Auszahlungen oder Geldautomaten-Verfügungen Kosten verlangen.

Zudem machen sich in den Städten immer mehr unabhängige Geldautomatenbetreiber breit und die bei den Gebühren oft heftig zulangen. Zunehmend beliebter wird das Cash-Back Angebot vieler Einzelhandelsgeschäfte.

Das bedeutet: Sie können an der Kasse mit der Karte zahlen und gleichzeitig einen gewissen Betrag bar abheben. Voraussetzung ist hier aber in der Regel auch ein Einkauf in einer bestimmten Höhe (z. B. 20 Euro).

Plötzlich mehr zahlen: Geht das?

"Plötzlich" für die Kontoauszüge bezahlen: Geht das? Nein, Gebührenänderungen müssen rechtzeitig angekündigt werden (2 Monate Frist).

Allerdings: Wenn man der Gebührenerhöhung widerspricht, kann die Bank das Konto auch kündigen.

Grundsätzlich darf eine Bank keine Gebühr verlangen, wenn eine gesetzliche Pflicht erfüllt wird. Z.B., wenn Sie das Kontos wegen Verdachts auf Missbrauch sperren lassen oder Ihren Freistellungsauftrag ändern. Ebenso darf keine Gebühr erhoben werden, wenn die Bank aus rein eigenem Interesse handelt z.B. den Wert von Immobilien ermittelt.

Wann Sie die Bank wechseln sollten

Die Bank sollten Sie dann wechseln, wenn Sie für Dinge bezahlen müssen, die Ihnen nicht wichtig sind. Dazu gehört auch die örtliche Betreuung. Nutzen Sie diese überhaupt?

Prüfen Sie eigenes Nutzungsverhalten. Was ist Ihnen bei einer Bank wichtig und wo bietet Ihnen eine andere Bank diese Leistung alternativ an. Bewerten Sie für sich: Wie ist der Kundensupport? Wie schnell kann ich meine Bank erreichen? Wie flexibel und problemlösungsorientiert ist die Bank? Oft zeigen sich die Schwachstellen erst, wenn mal ein größeres Problem auftaucht.

Das Einfordern einer Entgeltaufstellung ist ein guter Anfang dafür zu prüfen, welche Leistungen Sie bei einer Bank in Anspruch nehmen und was Sie die kostet.

Girokonto und Kredit sind zwei Paar Stiefel

Unterscheiden Sie das Girokonto vom laufenden Kreditvertrag. Ihr Girokonto hängt oft mit einem regelmäßigen Einkommen zusammen. Die meisten Darlehensverträge sind davon unabhängig und werden extra per Darlehensvertrag fest vereinbart.