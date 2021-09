Das Zauberglöckchen hat nicht nur einen niedlichen Namen, es sieht auch bezaubernd aus mit seinen vielen kleinen Blüten, deren Form tatsächlich ein wenig an ein umgedrehtes Glöckchen erinnert. Zauberglöckchen gibt es in vielen verschiedenen Farben und sie blühen bis in den Oktober hinein.

Imago IMAGO / Gottfried Czepluch

