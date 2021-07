Im Sommer wird der Purpursonnenhut immer wieder gerne gepflanzt. So auch in unserem aktuellen Balkonkasten für den Monat Juli. Kirsten Becker verrät, worauf Sie bei der Pflanze achten sollten.

PurpurSonnenhut - Liebling des Sommers

Der besondere Liebling aller Staudenfreunde ist in diesem Monat der PurpurSonnenhut (Echinacea). Eine wahre Sortenflut zeugt davon, dass Züchter mit Fleiß und Erfolg sich dem PurpurSonnenhut angenommen haben und nun einer großen Beliebtheit als stimmungsvolle Gartenstaude nichts mehr im Wege steht. Die neuen Sorten sind auch für den Balkonkasten geeignet. Die Wuchshöhe richtet sich automatisch nach dem vorhandenen Gefäß bzw. der Substrattiefe.

Die winterharte Staude bildet von Juni bis zum Herbst immer neue Blüten, die mit ihrem Pollen und Nektar Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten anlocken. Die Blütenblätter sind je nach Sorte purpurn, rosa, weinrot oder weiß.

Um möglichst lange, also etwa vier bis fünf Jahre, Freude an der Blütenpracht zu haben, ist ein sonniger Standort auf gut durchlässigem, gern mit Schotter durchsetztem, zugleich aber nährstoffreichem Boden wichtig. Trockenheit im Sommer wird problemlos gemeistert, nasse Füße im Winter führen dagegen zum Absterben der Wurzeln.

Die formschönen „igeligen“ Samenstände unbedingt stehen lassen und mit Raureif genießen. Im zeitigen Frühjahr jedoch ganz herunter schneiden. Zur Vermehrung den Samen aussäen oder Wurzelschnittlinge gewinnen. Die Pflanze ist anpassungsfähig und variabel in der Wirkung, die man mit ihr erzielen kann.

In jüngster Zeit finden wir sie immer häufiger eingestreut in Prärie- oder Steppenpflanzungen zusammen mit Mädchenauge (Coreopsis), Indianernesseln (Monarda) und ähnlichen Stauden. Darüber hinaus ist es momentan in Mode, sie in Verbindung mit Doldenblütlern und anderen schönen, auffälligen Stauden mit Ziergräsern zu untermischen.

Im Garten: Kirsten Becker, Gärtnermeisterin