Katja Manz hat einen der Berufe, die für uns alle so unentbehrlich sind. Systemrelevant. Dahinter steckt eine Arbeit, die vollen Einsatz verlangt, nicht nur was die Fachkompetenz betrifft, sondern vor allem auch was Empathie und Herzblut angeht. Denn sie hilft in der Situation, die alle Eltern fürchten, nämlich dann, wenn das eigene Kind lebensbedrohlich krank ist. mehr...