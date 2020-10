per Mail teilen

Herbstzeit ist Erntezeit! Und nicht nur die braunen Kartoffeln dürfen jetzt geerntet werden, auch die Süßkartoffeln sind nun reif. Wir geben Tipps, wie Sie Ihre Ernte sicher lagern.

Das richtige Wetter für die Ernte

Zur Ernte eignet sich trockene Witterung und die Erde sollte möglichst abgetrocknet sein. Zum Prüfen des Reifezustandes eine Pflanze ausgraben. Hängen die Speicherknollen noch an ihren „Nabelschnüren“ (Verbindung zwischen Mutter- und Tochterknolle), so ist es noch zu früh für die Ernte. Kartoffeln sollten gut ausgereift sein. Dann ist die Schale dick genug, so dass sie nicht austrocknen und länger haltbar sind. Die gespeicherte Stärke und somit das Aroma muss ebenfalls reifen können. Ausgereift sind die Kartoffeln schalenfest. Das bedeutet, Sie können mit dem Daumen kräftig längs wischen, ohne dass sich die Schale löst.

Kartoffelernte sicher lagern

Beim Ernten von Kartoffeln wird unweigerlich die eine oder andere Knolle verletzt. Da diese leichter faulen können, müssen sie unbedingt aussortiert und getrennt von den gesunden Knollen gelagert werden. Sie sollten zuerst in den Kochtopf.

Übrigens: Lagerkartoffeln werden im Handel u.a. mit chlorhaltigen Substanzen behandelt, die die Keimung unterdrücken. Wer seine Kartoffeln selbst einlagert kann darauf verzichten. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen vier und sechs Grad Celsius. Unter vier Grad Celsius verändert sich die Stärke und wird bei Frost in Zucker umgewandelt. Die Kartoffeln bekommen dann einen unangenehm süßlichen Geschmack.

Zu hohe Temperaturen (über acht Grad Celsius) lassen die Kartoffeln keimen. Der Lagerraum muss unbedingt dunkel sein. Bei Tageslicht bilden sich nicht nur grüne Flecken auf der Schale, sondern auch ein giftiger Stoff: das Solanin. Größere Mengen Kartoffeln können gut auf Lattenrosten oder hölzernen Horden gelagert werden. Hier können sie locker und bis zu einer Höhe von etwa 40 cm aufgeschüttet werden. Liegen größere Mengen übereinander, entstehen Druckstellen und es kommt schneller zum Verderb. Niemals Obst, wie z.B. Äpfel im gleichen Raum lagern.

Tipp: Lagern Sie die Kartoffeln ungewaschen. Verlängert die Haltbarkeit!

Süßkartoffeln ernten

Jetzt im Herbst, bei Temperaturen unter 10°C stellen die Pflanzen das Wachstum ein. Erst wenn das Laub gelb wird, es kann jedoch auch ganz eingezogen sein, (ähnlich wie bei Kartoffeln) steht die Ernte an. Je nach Region Ende September oder im Oktober sterben nach den ersten Nachtfrösten zuerst die Blätter ab.

Die Speicherknollen im Boden werden dadurch noch nicht geschädigt, solange es noch keinen Bodenfrost gibt. Beim Ausgraben vorsichtig vorgehen, unbeschädigte Knollen lassen sich besser lagern. Meist sind neben dicken, bis zu 300 Gramm schweren Exemplaren auch noch mehrere kleine Knollen dabei. Lagertemperatur bei etwa 5-12 Grad Celsius. Kleinere Knollen zuerst verwenden, da sie schneller welken. Guten Appetit bei Süßkartoffeln-Chips, Pommes, Püree, Aufläufen und Kuchen.

Kosmos Verlag Süßkartoffeln Selbst anbauen & genießen Verlag: Kosmos Verlag Stuttgart ISBN: 978-3-440-15681-0

Eugen Ulmer Verlag Ulmers Gartenkalender 2021 Mit Aussaattagen nach Mondphasen, leckere Rezeptideen, Saat-, Pflanz- und Erntetabelle Verlag: Eugen Ulmer Verlag Stuttgart ISBN: 978-3-8186-0926-9

AT Verlag Pflanzengeflüster Wie und warum Pflanzen kommunizieren. Eine kurze Geschichte der Evolution. Verlag: AT Verlag, Aarau und München ISBN: 978-3-03800-029-4

Gräfe & Unzer Verlag Mein persönlicher Gartenkalender Verlag: Gräfe & Unzer Verlag München ISBN: 978-3-8338-7415-4

Im Garten: Peter Berg, Gärtnermeister