Das sind Ihre Rechte beim Bahnfahren

Verspätung, Zugausfall, Sitzplatz nicht verfügbar - immer wieder kommt es bei der Bahn zu betrieblichen Störungen. Was Sie verlangen dürfen und wie Sie an Ihr Geld gelangen, erfahren Sie hier.

Verspätungen kommen vor. Dauert es mal beim Einsteigen länger, ist vielleicht ein Streckenabschnitt noch nicht frei, ist eine Tür gestört: Schon gibt es einen Ziehharmonika-Effekt bei den nachfolgenden Zügen. Jede Verspätung müssen Sie sich aber nicht gefallen lassen. Kommen Sie 60 Minuten und mehr nach der im Fahrplan angegebenen Zeit am Ziel an, gibt es Entschädigungen.

Folgende Entschädigungen gibt es:

Verspätung ab 60 Minuten : 25 Prozent des Fahrkartenpreises für die einfache Fahrt (bei Hin- und Rückfahrt 25 Prozent des halben Gesamtpreises)

: 25 Prozent des Fahrkartenpreises für die einfache Fahrt (bei Hin- und Rückfahrt 25 Prozent des halben Gesamtpreises) Verspätung ab 120 Minuten: 50 Prozent des Fahrkartenpreises für die einfache Fahrt (bei Hin- und Rückfahrt 50 Prozent des halben Gesamtpreises)

Ab einer Verspätung von 60 Minuten bekommen Sie eine Entschädigung dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Gut zu wissen: Ist bereits vor Antritt Ihrer Reise absehbar, dass die Verspätung am Zielort über 20 Minuten beträgt, dürfen Sie auf jeden anderen gleich- oder niederwertigen Zug ausweichen - auch dann, wenn Ihr Ticket eigentlich zuggebunden ist. Bei einem höherwertigen Zug müssen Sie zunächst die entsprechende Fahrkarte buchen, bekommen den Aufpreis im Nachhinein aber zurückerstattet.

Hat Ihr Zug schon vor Reiseantritt eine Verspätung von mindestens einer Stunde und ist absehbar, dass sie auch mindestens 60 Minuten zu spät ankommen, können Sie von der gebuchten Reise zurücktreten. Sie erhalten dann den gesamten Preis des Tickets zurück. Wenn Sie schon eine Teilstrecke gefahren sind, berechnet sich die Entschädigung anteilig.

"Das ist mein Sitzplatz"

Reservierungsanzeige im ICE dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Immer wieder kommt es vor, dass es aufgrund kurzfristig anders eingesetzter Modelle oder technischer Probleme Ihren Sitzplatz gar nicht gibt. Auch dann haben Sie das Rechte, nämlich auf Rückerstattung des Reservierungsentgelts. Es beträgt in der 2. Klasse in der Regel 4 Euro pro Strecke. In der 1. Klasse sind die Sitzplatzreservierungen bereits im Fahrkartenpreis enthalten, aber auch dann haben Sie das Recht auf Entschädigung, wenn Ihr Sitzplatz nicht zur Verfügung stand.

So kommen Sie an Ihre Rechte

Um Ihre Rechte geltend zu machen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Zum einen bietet die Deutsche Bahn ein Fahrgastrechte-Formular als Vordruck an. Darauf müssen Sie Daten zu Ihrer Person und der betroffenen Reise machen und es - idealerweise gemeinsam mit der entsprechenden Fahrkarte - postalisch an das Servicecenter Fahrgastrechte schicken oder in einem Reisezentrum im Bahnhof abgeben. Seit Sommer 2021 gibt es unter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglichkeit, die Entschädigung online zu beantragen. Das ist immer dann möglich, wenn Sie ein Benutzerkonto auf der Internetseite der Bahn haben und über dieses auch das Ticket gebucht wurde. Bei Fragen können Sie sich an den Zugbegleiter oder Mitarbeiter im Reisezentrum wenden. Auch die Verbraucherzentralen bieten entsprechende Informationen an.

Hier geht es zum Fahrgastrechteformular:

Das Fahrgastrechteformular der Deutschen Bahn

Im Studio: Uwe Bettendorf, SWR Wirtschaftsredaktion