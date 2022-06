Schwachpunkt Archillessehne: Fünf Übungen zur Stärkung

per Mail teilen

Die Archillesferse ist nicht nur der Schwachpunkt des griechischen Sagenhelden Achilleus gewesen. Auch heute noch wird diese Stelle vernachlässigt. Wir haben einfache Übungen zum Nachmachen, um das zu ändern.

Der Legende nach wollte die Meeresgöttin Thetis ihren Sohn Achilleus unsterblich machen, in dem sie ihn in den Fluss Styx, der die Unter- von der Oberwelt trennt, eingetauchte. Doch die Ferse, an der sie ihn hielt, blieb unbenetzt und der Halbgott (sein Vater war der menschliche König Peleus) damit verwundbar.

Heute wird der Name Archillesferse gerne als Synonym für einen Schwachpunkt benutzt, aber die Archillessehne - so die korrekte Bezeichnung - ist tatsächlich beim vielen Menschen eine Schwachstelle. Sie wird gerne überlastet, zum Beispiel beim Sport. Wie Schmerzen an der Archillessehne behandelt werden können, beschreibt der NDR auf seiner Website.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Archillessehne mit ein paar einfachen Übungen stärken können:

1. Übung Vierfüßlerstand

Begeben Sie sich in den Vierfüßlerstand und legen Sie die Füße flach auf dem Boden auf

Versuchen Sie nun sich auf die Fersen zu setzen und bringen Sie das Gesäß langsam runter

Ziel ist es, dass es Ihnen mit der Zeit immer besser gelingt, sich mit vollen Gewicht auf die Füße zu setzen

Halten Sie diese Position etwa zwei Minuten

2. Übung Wandstand oder simpler Ausfallschritt

Stellen Sie sich an eine Wand und stützen sich mit beiden Armen nach vorne gestreckt an ihr ab

Machen Sie einen Ausfallschritt Richtung Wand und lassen Sie das andere Bein, an dem Sie Achillessehnenschmerzen haben, nach hinten komplett gestreckt

Der Fuß des lang gestreckten Beins muss exakt in Richtung Wand ausgerichtet sein

Je mehr der Schmerz nachlässt, desto stärker können Sie in die Dehnung gehen

Halten Sie diese Position etwa zwei Minuten

Achten Sie darauf, dass das hintere Bein vollständig gestreckt ist und der Fuß gerade ausgerichtet ist

Wiederholen Sie die Übung auf dem anderen Bein

IMAGO Cavan Images via www.imago-images.de

3. Übung Treppenstand

Stellen Sie sich beidbeinig an den Rand einer Treppenstufe

Der Oberkörper ist gerade

Versuche Sie mit gestreckten Beinen mit den Fersen so tief wie möglich zu kommen

Diese Übung können Sie auch mit gebeugten Knien machen

4. Übung Einbandstand

Stellen Sie sich auf ein Bein und achten Sie auf die Belastung der Ferse

Dann beugen Sie sich und richten sich wieder auf

Berühren Sie dabei nicht den Boden

Achtung: Übung nur machen, wenn Sie standsicher sind!

5. Übung Türrahmen

Stellen Sie sich in eine Tür und drücken Sie sanft mit dem betroffenen Fuß gegen den Rahmen

Schieben Sie Ihr Becken gegen den Rahmen und halten Sie Ihr Knie dabei gestreckt oder beugen Sie Ihr Knie und schieben Sie es gegen den Rahmen

Achten Sie darauf, dass der Fuß die ganze Zeit am Rahmen stehen bleibt

Experte im Studio: Physiotherapeut Kai Becker