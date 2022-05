Grillen: Nachhaltige Alternativen zur Holzkohle

Viele freuen sich jetzt darauf, im Garten und auf der Terrasse zu bruzzeln. Wir zeigen Ihnen, wie Sie auch beim Grillen auf Nachhaltigkeit setzen können.

Fast zwei Drittel der Bundesbürger*innen nutzen in erster Linie den klassischen Holzkohlegrill. Meist handelt es sich bei der Kohle um Importware aus Polen oder aus Nigeria. Problematisch ist, dass dieser Holzkohle oftmals auch Tropenholz beigemischt wird und Teile des Regenwaldes dafür abgeholzt werden.

Was gibt es für nachhaltige Alternativen?

Briketts aus Olivenkernen: brennen länger als Holzkohle, kein Funkenflug, kurzer Transportweg, Abfallprodukt aus der Landwirtschaft

brennen länger als Holzkohle, kein Funkenflug, kurzer Transportweg, Abfallprodukt aus der Landwirtschaft Weinreben: kurzer Transportweg, Abfallprodukt, entzünden schnell, aber viel Rauch

kurzer Transportweg, Abfallprodukt, entzünden schnell, aber viel Rauch Maisspindel: getrocknete Maisspindel sind Abfallprodukt der Maisernte, entzünden schnell, man benötigt aber etwas mehr davon, kurzer Transportweg

Hinweis: Nach Verwendung Brennmaterial komplett abkühlen lassen und im Restmüll entsorgen.

So reinigen Sie ihren Grill richtig

So sauber soll es sein SWR

Zur Reinigung brauchen Sie 100 Gramm Natron, 1 EL Salz und 1 EL Zitronensäurepulver. Alle Zutaten in ein Schraubglas füllen. Und so geht es:

Reinigung Edelstahlrost

Bei starken Verkrustungen können Sie den Rost direkt nach dem Grillen in mehreren Schichten Zeitungspapier einschlagen. Anschließend in Wasser tränken, sodass der Rost im feuchten Zeitungspapier einweichen kann. Wenn dieser abgekühlt ist, bleiben grobe Reste am Papier haften und lassen sich so bereits lösen. Sie können den Grillrost auch eine Weile in einem Wasserbad aus Wasser und einem Schuss Essig einweichen. Anschließend mit einer Bürste und Wasser reinigen. Nutzen Sie hier zur Unterstützung auch ein selbst hergestelltes Scheuermittel (siehe oben) und geben Sie das Pulver auf den nassen Rost. Den Rost nun mit einer Bürste schrubben, mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen. Man kann den Rost auch ähnlich wie bei einem Gusseisenrost durchbrennen lassen und anschließend mit einer Grillbürste reinigen.

Reinigung Gusseisenrost

Im Gegensatz zum Edelstahlrost dürfen Sie ein Gusseisenrost nicht mit Wasser oder scharfen Reinigungsmitteln reinigen, da diese die schützende Patina zerstören würden. Zusätzlich kann ein heißes Gusseisenrost bei der Reinigung mit kaltem Wasser Risse bekommen. Um das zu verhindern, sollte man den Rost nach dem Grillen zuerst mit einem Küchentuch von den gröbsten Rückständen befreien und anschließend ordentlich durchbrennen. Die verbliebenen Schmutzrückstände sollten Sie dann mit einer Messingbürste entfernen. Im Gegensatz zu Edelstahlborsten sind Messingborsten weicher und beschädigen die Patina nicht. Wenn Sie den Rost nun mit Öl einpinseln, können Sie wieder direkt mit dem Grillen beginnen.

Tipp: Verwenden Sie für das Grillgut am besten eine Grillschale aus Emaille oder Edelstahl: Diese schützt das Grillgut vor dem direkten Kontakt mit dem Feuer und lässt sich problemlos in der Spülmaschine reinigen. Alternativ eignen sich auch Grillbretter oder Grillmatten.

Expertin im Studio: Franziska Huber, Lehrerin für Hauswirtschaft