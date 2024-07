per Mail teilen

Richtiger Sport ist bei hohen Temperaturen nicht immer eine gute Idee. Wir haben drei Übungen im Angebot, die den Körper aktivieren und auch bei sommerlichen Graden guttun!

Wir mobilisieren, aktivieren leicht das Herz-Kreislaufsystem und fächern uns dabei noch Luft zu. Wir brauchen am besten ein Seil (zur Not ein Handtuch), einen Stuhl und gerne einen Fächer!

1. Übung: Seilspringen ohne Seil

So geht die Übung:

Ein Sprungseil doppelt in eine Hand nehmen

Das Sprungseil rotieren lassen, wie beim Seilspringen (einarmig)

Bei jedem Auftreffen des Sprungseils am Boden mit dem Geräusch einen leichten Sprung machen

Arme gerne abwechseln

Schulter bleibt bei der Übung locker

Übung ca. 1 – 2 Minuten durchführen (gerne dabei den Arm wechseln)

Ziel der Übung: Leichte Bewegung, Mobilisation der Sprunggelenke, Abtransport der Flüssigkeit in den Beinen

2. Übung: Wadenheben auf der Stelle

So geht die Übung:

Mit beiden Beinen stabil am Boden stehen

Abwechselnd eine Ferse anheben und leichter Trabschritt durchführen

Arme dabei locker mitnehmen

Übung pro Seite ca. 30 – 40 mal durchführen

Ziel der Übung: Durchblutung der Beine, Anregung des Stoffwechsels, leichte Belastung für den gesamten Körper

3. Übung: Beinependeln auf einem Stuhl oder Tisch

So geht die Übung:

Bequem auf einen Stuhl oder einen Tisch setzen

Beine abwechselnd vor- und zurück pendeln

Gerne bei der Bewegung einen Fächer mit dazu nehmen und Luft fächern als Kühlung

Übung 20 – 40 mal pro Seite durchführen

Ziel der Übung: Lockere Position ohne Anstrengung, Versorgung des Knorpels im Gelenk, Kühlung für den Körper durch den Fächer

Auch an heißen Tagen lohnt es sich, etwas für die Fitness zu tun – am besten natürlich in der kühlen Wohnung.

Experte: Stephan Müller, Sporttherapeut