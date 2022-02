Stellen Sie Ihre Fragen an Heike Boomgaarden!

In unserem neuen SWR-Podcast "Mit Rat und Saat" will die Gartenbauingenieurin und leidenschaftliche Gärtnerin Heike Boomgaarden alle Natur- und Gartenbegeisterten beim Gärtnern unterstützen. Ausführlich und in Ruhe gibt sie im Gespräch mit Moderatorin Kristin Bauer Anregungen, hilft bei Problemen und versorgt Sie mit neuen Gestaltungsideen für Ihr Gartenglück.

Unser neuer Gartenratgeber startet demnächst und erscheint dann alle zwei Wochen. In der ersten Folge wird es um die wunderbaren ersten Frühlingsboten gehen, die tollen Zwiebelblüher wie Schneeglöckchen, Tulpen, Narzissen und Krokusse. In der zweiten Folge geht's um Gemüse für Ungeduldige: Was kann ich im März schon einsäen oder vorziehen und gibt's was, das ich in 6 Wochen schon ernten kann?

