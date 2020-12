per Mail teilen

Eine eigene Laterne aus alten Fenstern zu bauen - das ist nicht so schwierig, wie es vielleicht klingt. Wir zeigen, wie es geht.

Alte Fenster zu finden ist durch Privatverkäufe im Internet nicht so schwierig. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, ein Paar passender Fensterflügel zu finden größer als vier Stück davon. Deshalb entsteht aus einem Paar eine Laterne, die im Raum oder im Eingangsbereich für eine Ecke vorgesehen ist.

Die rückseitigen Fenster werden aus Holzleisten gebaut und so optisch ersetzt. Ob man dort anschließend Plexiglas einsetzt, bleibt jedem Kreativen selbst überlassen.

Material

2 bis 4 alte Fenster

Holz für die individuelle Holzkonstruktion

Kantholzleisten, gefasst

Holzplatte, 18 mm stark

Sperrholz

diverse Leisten

LED-Leuchtmittel oder Nachttischlampe

Werkzeug

Hand- oder Stichsäge

Akkuschrauber, Holzschrauben

Außerdem

Holzlasur in Weiß und Silberfarbe Acryl

Schwamm, Pinsel

Holzleim

Malerkrepp-Klebeband

So geht's:

1.) Die beiden Fenster rechtwinklig aufstellen und mit Malerkrepp sicher aneinander fixieren. Die Rahmenkonstruktion für den Deckel wird nun direkt am stehenden Objekt bemaßt, zugesägt und in sich mit Schrauben und Leim stabilisiert. Vom oberen Rahmen ausgehend dann die senkrechten Streben anpassen und montieren. Dabei immer wieder das Klebeband zu Hilfe nehmen und dann die Schrauben setzen.

2.) Die unten noch offene Laterne auf die Holzplatte stellen und den Umriss markieren. Dann die Grundplatte aussägen und alle Teile fest miteinander verschrauben.

3.) Den Kamin bildet ein einfacher Kasten aus Sperrholz, der mittels Rechteckleisten verleimt wird. Hierfür anschließend einen Deckel zusägen, der etwas größer ist. Deckel aufleimen und den Kamin im Farbton der Fenster oder in Metallic Effekt streichen.

4.) Eine Sperrholzplatte, die die Öffnung abdeckt, auf den oberen Rahmen legen und dort den fertigen Kamin aufleimen. Von unten den Deckel mit Holzresten, die nur am Deckel in den Ecken des Rahmens fixiert werden, siehe rote Pfeile. So bleibt der Deckel abnehmbar für saisonale Dekorationen.

Tipp: Ein Stück Seil am Kamin befestigen, so dass dieses wie ein Henkel wirkt und für spätere Dekorationen genutzt werden kann.

5.) Fensterkreuze oder Querleisten in Anlehnung an die Originalfenster in den rückseitigen Rahmen ergänzen. Dann kann das Holz lasiert werden.

6.) Leuchtmittel einstellen und die Laterne dekorieren. TIPP: Um eine dimensional passende Kerze zu imitieren, einen Zylinder aus Transparentpapier oder Lampenfolie über das LED-Leuchtmittel stülpen. Hinweis: Bei Leuchtmitteln mit Hitzeentwicklung bitte einen passenden Lampenschirm verwenden.

Eine Idee von Martina Lammel