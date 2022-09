Zweifarbiges Dreieckstuch

per Mail teilen

Ein anschmiegsames Halstuch mit einer farbigen Zierborte macht richtig gute Laune und ist das beste Accessoire für bevorstehenden Frühjahrspaziergänge.

Material

Je Farbe 90 cm weicher, anschmiegsamer Oberstoff

Passendes Nähgarn

1,90 m Borte

Schnitteile

Zwei Dreiecke -> Größe siehe Skizze

So geht's:

1. Aus beiden Stoffen je ein Dreieck ausschneiden.

2. An einem der beiden Stoffdreiecke, auf der rechten Stoffseite, eine Hilfslinie 5mm von der Schnittkante entfernt an den beiden gleich langen Seiten eines Dreiecks mit Schneiderkreide einzeichnen. Dann an der eingezeichneten Hilfslinie entlang die Borte feststecken und anschließend mit Stichgröße 4 aufnähen.

3. Nun die beiden Stoffdreiecke rechts-auf-rechts aufeinanderlegen und mit Stecknadeln zusammenstecken und zwar so, dass das Dreieck mit der Hilfsnaht oben liegt. Dabei beachten, dass die Bommel der Borte von der Schnittkante weg zeigen und innen liegen. An der langen Seite des Dreiecks eine Wendeöffnung von ca. 20cm offen lassen.

4. Halstuch mit 1 cm Nahtbreite zusammennähen – direkt links neben der Hilfsnaht. An einer Seite der Wendeöffnung beginnen, rundherum nähen und an der anderen Seite der Wendeöffnung enden. Nahtanfang und - ende jeweils verriegeln.

5. Halstuch wenden, Wendeöffnung mit Stecknadeln zustecken und mit Nadel und Faden von Hand zunähen.