Windlicht mit Wiener Geflecht

Mit einem Windlicht bringen Sie Licht in die dunkle Jahreszeit! Das Holzgeflecht bringt einen leichten und frischen Look in jeden Raum und lässt sich mit allen Einrichtungsstilen kombinieren!

Material: Für die einfachen Windlichter / Vasen: Glasgefäße (gerade und nicht gebogen oder verjüngend)

Wiener Geflecht

Schere

Heißkleber Für die Laternen aus Bilderrahmen: Vier einfache Bilderrahmen aus Holz

Wiener Geflecht

Schere

Tacker

Heißkleber oder Holzleim So geht's Einfache Windlichter / Vasen: Karolin Happel Das Glasgefäß auf das Wiener Geflecht legen, die Höhe anzeichnen und einen Streifen abschneiden. Für die Länge des Streifens das Gefäß mit dem Streifen einwickeln und nach etwa 1-2 cm mehr als dem Umfang gerade abschneiden. Die überlappenden Teile mit etwas Heißkleber verkleben. Karolin Happel Es können auf diese Weise die gesamten Glasgefäße bedeckt werden oder auch schmalere Streifen verwendet werden. Hier können Sie ein wenig experimentieren und sich für die Version entscheiden, die Ihnen am besten gefällt! Die Ränder des Wiener Geflechts sind beim Kauf meist fransig, auch diesen Rand können Sie bewusst als Abschluss oben so belassen und über das Gefäß hinausragen lassen. Laterne aus Bilderrahmen: Karolin Happel Entfernen Sie die Glasscheiben aus den Rahmen. Schneiden Sie für alle vier Rahmen in der entsprechenden Größe Rechtecke aus dem Wiener Geflecht aus. Karolin Happel Tackern Sie diese anschließend von hinten in den Rahmen fest. Legen Sie den ersten Rahmen mit der langen Seite zu sich und der Vorderseite nach unten auf den Tisch. Tragen Sie einen feinen Streifen Holzleim oder Heißkleber auf und verkleben Sie den ersten mit dem zweiten Rahmen über Eck. Karolin Happel Verfahren Sie nach einer kurzen Trocknungszeit mit den weiteren Rahmen gleich, bis sie ein rechteckiges Gefäß haben. Kerzen lassen sich nun auf einem Tellerchen oder in einem Glas in das Windlicht stellen. Gestaltungsvariante Wer es gerne etwas bunter mag, kann das Wiener Geflecht vorab auch mit Sprühlacke in Wunschfarbe einfärben! Expertin im Studio: Karolin Happel, Designerin

Sendung am Fr. , 14.1.2022 16:05 Uhr, Kaffee oder Tee, SWR Fernsehen