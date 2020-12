Vasen im Wintermantel

per Mail teilen

Jetzt ist eine gute Gelegenheit, mal wieder die Nähmaschine auszupacken und alten Vasen, Dosen oder Flaschen ein farbiges Winteroutfit aus Walkstoff zu verpassen.

Das geht ganz einfach, ist eine prima Upcyclingidee und bringt neue Farbtupfer in die graue Jahreszeit. Unsere Textildesignerin Laura Wilhelm zeigt Ihnen, wie es geht. Aufgesteppte Streifen verleihen den Bezügen eine tolle, dreidimensionale Wirkung und so eignen sich die Gefäße als besonderes Geschenk.

Material

farbiger Walkstoff oder Wollstoff

farblich passendes Nähgarn

zylinderförmige Glasvase oder Dose

Wollstoffe und Filz als Alternative Als Alternative zu Walkstoff können Sie auch andere Wollstoffe oder auch Filz verwenden. Diese sind in schönen Farben im Fachhandel erhältlich.

Nahtzugaben

An den Seitenkanten jeweils 0,5 cm Nahtzugabe zugeben. In der Höhe ca. 0,3-0,5 cm zugeben, denn wenn der Stoff sich beim Aufziehen auf die Vase dehnt, schrumpft die Höhe etwas.

Zuschnitt

Umfang und Höhe des Gefäßes exakt ausmessen.

Ein entsprechendes Rechteck mit den erforderlichen Nahtzugaben von links auf den Stoff zeichnen und zuschneiden.

Mehrere ein Zentimeter breite Bänder aus dem restlichen Stoff zuschneiden.

Anleitung "Schnecke"

1.) Einen beliebig großen Kreis in die Mitte des Stoffrechtecks zeichnen, z.B. mithilfe einer Untertasse, eines Deckels oder einer kleinen Schüssel.

Ein Band mittig auf die Kreislinie steppen, Schritt für Schritt von außen nach innen zur Spirale legen und dabei weiter mittig feststeppen. Bei Bedarf ein weiteres Band etwas überlappend ansetzen. Nahtanfang- und -ende mit Rückstichen sichern. Arbeiten Sie langsam und mit etwas kleinerer Stichlänge, dann erhalten Sie ein schönes Ergebnis.

2.) Die Seitenkanten des Bezugs rechts auf rechts legen und mit ein paar Nadeln heften (Foto 9).

Die Kante ca. 1 cm breit zusammensteppen – trotz Zuschnitt mit nur 0,5 cm Nahtzugabe, damit sie bei dem dehnbarem Walkstoff gut sitzt.

3.) Die Nahtzugaben schräg zurückschneiden und auseinanderbügeln.

4.) Den Bezug nach rechts wenden und über die Vase ziehen.

Anleitung "Streifen"

1.) Beliebig viele Querlinien auf das Rechteck zeichnen und die Streifen mittig auf den Linien feststeppen, Nahtanfänge- und -enden mit Rückstichen sichern.

2.) Die überstehenden Bänderenden abschneiden.

3.) Die Seitenkanten des Bezugs rechts auf rechts legen, mit ein paar Nadeln heften und die Kante ca. 1 cm breit zusammensteppen – trotz Zuschnitt mit nur 0,5 cm Nahtzugabe, damit sie bei dem dehnbarem Walkstoff gut sitzt.

4.) Die Nahtzugaben schräg zurückschneiden. Nahtzugaben mit etwas Dampf und vorsichtig, am Besten durch ein Bügeltuch, auseinanderbügeln.

5.) Den Bezug nach rechts wenden und über die Vase ziehen).

Tipp: Flaschen statt Vasen verschönern

Auch Flaschen lassen sich "benähen" - allerdings sollten Sie hier ein Schnittmuster passend für die Flaschenkontur erstellen, damit der Bezug auch wirklich passt. So geht’s:

Material

Walkstoff oder Wollstoff

farblich passendes Nähgarn

Papier, Maßband, Geodreieck, Bleistift, Papierschere

Flasche, zylinderförmig oder nach unten breiter werdend

Schnittmuster

Legen Sie die Flasche auf das Papier und zeichnen Sie die Konturen mit einem Bleistift rundum so genau wie möglich nach. Den Umfang des Flaschenbodens und des Flaschenhalses nachmessen, mit der Zeichnung abgleichen und diese gegebenenfalls korrigieren. Am Flaschenhals ca. 1 cm in der Länge zugeben.

Die Zeichnung mithilfe eines Goedreiecks begradigen (Unterkante, Seitenkanten, Oberkante) und eine senkrechte Mittellinie einzeichnen. Das Papier entlang der Mittellinie falten und das Schnittmuster doppellagig zuschneiden, damit es symmetrisch wird.

Zuschnitt

Die Konturen des Schnittmusters mit Schneiderkreide oder Markierstift von links auf den Stoff übertragen. An den Seitenkanten 0,5 cm Nahtzugabe anzeichnen (wenn Sie einen Stoff verwenden, der sich nicht dehnen lässt, beträgt die Nahtzugabe 1 cm).

Ober- und Unterkante bleiben unversäubert und benötigen daher keine Nahtzugabe. Den Stoff zuschneiden. Mehrere 1 cm breite Bänder aus dem restlichen Stoff zuschneiden.

So geht's

1.) Den Verlauf der Kringel oder Streifen auf dem Vorderteil des Bezugs markieren, das Band auf die passende Länge zuschneiden, anheften und mit Geradstich mittig aufsteppen.

2.) Die Seitenkanten der Husse rechts auf rechts legen und 1 cm breit zusammensteppen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Husse auf rechts wenden und über die Flasche ziehen.

Eine Idee von Laura Wilhelm