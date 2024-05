Außentaschenteile verbinden

Den Boden mit Geradstich an den Korpus nähen, dabei genau bis an die Nahtzugaben steppen. Nahtbeginn- und –ende sorgfältig mit Rückstichen sichern. Die Naht endet so jeweils 1 cm vor den Korpuskanten (bzw. direkt an den Verbindungsnähten von Seitenteilen und Boden) und hat die Länge 14 cm.