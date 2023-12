per Mail teilen

Tanja Steinbach ist in Tübingen geboren und aufgewachsen.

Erste Erfahrungen in der Modebranche sammelte sie während ihrer Ausbildung zur Damenschneiderin. Praktika machte sie u. A. in Paris. Darauf folgte ein erfolgreiches Studium im Bereich Strickdesign in Reutlingen.

Heute ist sie bei der Firma Lana Grossa im Team für die Entwicklung von Garnen und Modellen verantwortlich.

Im ARD Buffet und bei Kaffee oder Tee ist sie für die kreative Umsetzung von Ideen rund um die Masche zuständig.