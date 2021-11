per Mail teilen

Sticken mit Trockenblumen auf Stoff sorgt für ein schönes Herbstfeeling zuhause! Die Technik lässt sich ganz einfach erlernen und auch Stick-Anfänger können wunderschöne Kunstwerke zaubern.

Material

Katrin Jordan

Stickrahmen

Stoff (für Anfänger eignet sich Aida-Stoffe oder Leinen)

Sticknadel

Stickgarn

Einfädelhilfe

Trockenblumen

Schere

Textilkleber und Pinsel

Pappe

Lineal

Markierstift

So geht's

1. Den Stoff in den Stickrahmen spannen. Darauf achten, dass er gut und fest eingespannt ist.

2. Linien an der Stelle auf den Stoff einzeichnen, wo später die Trockenblumen platziert werden sollen. Mit dem Markierstift und dem Lineal geht das ganz einfach.

Tipp Verwenden Sie immer eine ungleiche Anzahl an Linien. Auch kleine Abstandslinien einzeichnen, so lässt es sich später leichter und genauer sticken. Für ein schönes Stickbild ist ein gleicher Abstand der Stiche vom Vorteil.

3. Nun das Stickgarn (ca. 20 – 30 cm) einfach (nicht doppelt) auf die Sticknadel aufziehen. Das Stickgarn besteht in der Regel aus 6 Einzelfäden. Bei diesem Arbeitsschritt ist eine Einfädelhilfe eine echte Hilfe. Es geht viel leichter. Die Nadel bis fast zum Ende ziehen und das andere Ende verknoten.

4. Von unten in den Stoff stechen und den Faden komplett durchziehen. Nun wieder in den Stoff stechen, sodass eine Schlaufe entsteht. Bevor der Faden festgezogen wird, eine Trockenblume einstecken. Erst dann den Faden festziehen. So Stich für Stich verfahren, bis der kompletten Stiel gestickt ist. Den restlichen Faden auf der Rückseite verknoten und von vorne beginnen.

Tipp Es können unterschiedliche Stiche (eng oder weit auseinander) verwendet werden. Sie können kleine und große Kreuze sticken und eine oder mehrere Blumen gleichzeitig einsticken.

5. Wenn alle Trockenblumen aufgestickt sind, den Stickrahmen auf die Rückseite drehen und den überstehenden Stoff grob abschneiden. Nun alle 2 cm in den Stoff bis zum Stickrahmen einschneiden.

6. Auf die 2 cm großen Stoffstreifen Textilkleber auftragen und den Stoff über den inneren Rahmen auf der Rückseite legen und festkleben. Zum Schluss die Rückseite mit einem Kreis aus Pappkarton verdecken.

Hinweis: Der Markierstift für Stoff verschwindet wie von Zauberhand von ganz alleine.

Schritt für Schritt zum Stickrahmen

Im Studio: Katrin Jordan, Kursleiterin für DIY-Kurse