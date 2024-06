per Mail teilen

Endlich ist er da, der Sommer und mit ihm wunderschöne Blumen und Blüten im eigenen Garten. Die perfekte Zeit, um die bunte Pracht in Form eines selbstgemachten Kranzes zum Hingucker zu machen.

Material:

nur nach Bedarf: einen Wellenring aus Metall (bringt mehr Stabilität)

Sisal-Kordel

Draht (verschiedene Stärken)

frische Äste, ca. 1 Meter lang

trockene Äste wie zum Beispiel alte Weinreben

gut haltendes Material: zum Beispiel Schlingpflanzen, Wildrose, Waldrebe, Brombeere

frische Weide

frische Blumen nach Gusto, Stiellänge ca. 10 Zentimeter

wer mag: 1 vermoosten Ast

So geht's:

1. Grundkranz herstellen: Dafür die frischen Äste rund biegen, ineinander verschlingen und nach Bedarf mit einem Draht stabilisieren. Mit einem Metall-Wellenring als Basis gelingt dies noch einfacher.

2. Auf den Grundkranz nun die verschiedenen Materialien nacheinander aufarbeiten: Zunächst grobes, trockenes Material wie z.B. Weinreben.

3. Dann gut haltendes Material wie Wildrose oder Schlingpflanzen.

4. Darauf dann: Frische Weide. Immer ein wenig Draht mit einarbeiten, damit alles gut hält. Es ist nun eine gute Grundlage zum Stecken der Blumen entstanden.

5. Jetzt die frischen Blumen ganz nach eigenem Geschmack dekorativ in den Kranz stecken. Der Stiel sollte dabei mindestens 10 Zentimeter lang sein, damit jede Blume gut hält und nicht wieder herausfällt.

6. Aus Sisal eine Aufhängung basteln, möglichst hinten am Kranz, um sie ein wenig zu kaschieren.

7. Wer mag, hängt als Highlight noch einen vermoosten Ast in die Mitte des Kranzes. Der Kranz kann als Grundbasis für weitere Blumen über den gesamten Sommer bis in den Herbst hinein genutzt werden, so dass er stetig mitwächst und sich verändert.

Schritt für Schritt zum sommerlichen Kranz mit Blumen aus dem Garten

Im Studio: Caroline Wolf, Dekorateurin und Blumengestalterin