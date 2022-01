Schritt zur Schritt zur Fußmatte

Sobald die bunten Steine Haftung haben, kann der Rest der Matte mit Kieselsteinen ausgefüllt werden. Dabei am besten Stück für Stück vorgehen, also immer eine gewisse Fläche mit Steinen auslegen, die Steine einzeln aufkleben, dann die nächste angrenzende Fläche auslegen und aufkleben etc. Alles gut trocknen lassen.

Privat - Susanne Pypke