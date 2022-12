Schritt für Schritt zum Dalapferd

Das Mittelteil rundum an den Körper steppen: Wie oben beschrieben von Markierung zu Markierung weitersteppen, das Nähgut immer an den Markierungen in die neue Richtung wenden. ACHTUNG: Zwischen den Ohren (Innerhalb der Markierungen 10-11) wird nicht gesteppt. Hier nur exakt bis zur bereits vorhandenen Naht an den Ohren steppen und die Nähte mit Rückstichen sichern.

Privat - Laura Wilhelm