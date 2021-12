Schritt für Schritt zum Glücksschweinchen

Körperteile an der Oberseite vom Rüssel bis zur Markierung aufeinander steppen und das Schwänzchen mit feststeppen. Nahtanfang und -ende mit Rückstichen sichern. Die Nahtzugaben an den Rundungen bis kurz vor die Naht einschneiden und am Rüssel auseinanderbügeln.

Privat - Laura Wilhelm