Ein bis zwei alte Jeans, etwas Gummiband und zwei Haken. Sehr viel mehr brauchen Sie nicht, um einen super praktischen Rücksitz-Organizer zu nähen.

Ob für Kids oder Erwachsene – dieses pfiffige Upcycling Projekt schafft Ordnung und Stauraum und ist zudem ganz schnell genäht!

Was die Näharbeit erleichtert sorgt für die coole Optik: Alle Kanten werden unversäubert verarbeitet und fransen daher lässig aus. Durch Waschen und Abschneiden der abstehenden Fädchen erhält der Organizer seine endgültige Optik.

Größe

Höhe 64 cm, Breite 40 cm

Material

1 große abgelegte Jeans und eine weitere kleine Jeans oder Jeansreste

bei Bedarf: weitere, aus alten Jeans ausgeschnittene Taschen, Label etc.

Gummiband 20 mm breit, 130 cm

2 Doppelhaken für 20 mm breites Band

Klettverschluss, Hakenband ca. 10 cm und Flauschband ca. 5 cm

farblich passendes Nähgarn

Jeansnähnadel für die Nähmaschine

Unser Tipp Wer keine passend große Jeans zur Hand hat, kann die Schnittteile für den Korpus und die Taschen auch aus gekaufter Jeans Meterware (möglichst fest, ohne Elasthananteil) zuschneiden. Die anderen „jeanstypischen“ Elemente können auch aus einer kleinen Jeanshose ausgeschnitten werden.

Die benötigten Schnittteile

1x Vorderteil 60 cm x 40 cm (Zuschnitt aus Hosenbein große Jeans)

1x Rückteil 60 cm x 40 cm (Zuschnitt aus Hosenbein große Jeans)

1x Falttasche 24 cm x 52 cm (Zuschnitt aus Hosenbein kleine Jeans) oder 22 cm x 52 cm, wenn der Hosensaum als obere Kante verwendet werden kann

1x obere Tasche 15 cm x 40 cm (Zuschnitt aus Hosenbein kleine Jeans) oder 13 cm x 40 cm, wenn der Hosensaum als obere Kante verwendet wird

1x Seitenwand Flaschenhalter 16 cm x 23,5 cm (Zuschnitt aus Hosenbein kleine Jeans) oder 18 cm x 23,5 cm, wenn kein Hosensaum als obere Kante verwendet werden kann

1x Boden Flaschenhalter (siehe Schnittzeichnung)

abgeschnittener Hosenbund

großzügig (mit mind. 2,5 cm Randzugabe) ausgeschnittene Gesäßtaschen der Jeans, großzügig ausgeschnittene Münztasche, Knopfleiste, Schlaufen etc.

evtl. weitere Taschen, Label und Elemente zum Aufnähen

Rundstab aus Holz, 10-12 mm Durchmesser, 39 cm

Nahtzugabe

Die erforderlichen Nahtzugaben (füßchenbreit, ca. 7 mm) sind in den Maßen bereits berücksichtigt.

So geht's

Laura Wilhelm

1. Die Hosenbeine ca. 70 cm oberhalb der Säume abschneiden und an der Innen- oder Außenbeinnaht aufschneiden. Die „schönere“ Doppelnaht (falls vorhanden) sollte erhalten bleiben.

2. Vor dem Zuschnitt der zwei Stoffstücke prüfen, ob diese glatt ausgeschnitten werden können, oder ob die gebogene Hosennaht im oberen Teil der Hosenbeine „stört“.

3. In diesem Fall kann die störende Mehrweite glatt unter die Naht gefaltet und gesteckt werden.

4. Die Naht anschließend auf der gesteckten Länge absteppen.

Laura Wilhelm

5. Vorder- und Rückteil mit Schneiderkreide oder Markierstift auf die Hosenbeine aufzeichnen und aus den Hosenbeinen ausschneiden. An der Rückseite den Hosensaum stehen lassen.

Unser Tipp Sollten die Hosenbeine zu schmal für den Zuschnitt sein, einfach aus anderen Teilen der Jeans passende Stücke ausschneiden und ansetzen!

6. Alle weiteren Schnittteile zuschneiden.

Laura Wilhelm

7. Vorder- und Rückteil links auf links legen, an den Seiten und der unteren Kante bündig, an der oberen Kante das Rückteil 4 cm überstehend. Die Doppelnähte der zwei Teile sollten etwas versetzt liegen, damit sie beim Zusammensteppen nicht aufeinandertreffen. Das Vorderteil kann dafür auch um 180 Grad gedreht werden. Die Seitenkanten und die untere Kante heften und füßchenbreit aufeinandersteppen.

8. Den oberen Rand 4 cm nach vorne umklappen und an einer kurzen, sowie entlang der langen Seite feststeppen. Die zweite kurze Seite bleibt offen, hier wird später der Rundstab eingezogen.

9. Sollte die Stelle an der Hosennaht zu dick für die Maschine sein, können Sie die Naht an dieser Stelle unterbrechen (Nahtende und – anfang mit Rückstichen sichern).

10. Den oberen Rand der oberen Tasche doppelt je 1 cm nach links einschlagen und knappkantig feststeppen (dieser Schritt entfällt, wenn wie hier ein vorhandener Saum als obere Kante verwendet wird). Zwei kleine Taschen oder andere Jeanselemente darauf anordnen und festheften.

Laura Wilhelm

11. Die Teile knappkantig mit Gerad- oder Zickzackstich feststeppen. Am Korpus 18 cm von oben abmessen und eine horizontale Linie markieren. Den unteren Rand der oberen Tasche an dieser Markierung anlegen. Die obere Tasche auf den Korpus heften und füßchenbreit entlang der Seiten und der unteren Kante feststeppen.

12. Beliebige Teilungsnähte einzeichnen und absteppen.

13. Den oberen Rand der Falttasche doppelt je 1 cm nach links einschlagen und knappkantig feststeppen (dieser Schritt entfällt, wenn der Saum als obere Kante verwendet wird).

14. Die Seitenkanten je 6 cm auf links klappen und die Kanten bügeln.

15. Zwei Gesäßtaschen innerhalb dieser Bügelmarkierungen auf der Falttasche anordnen und festheften.

Laura Wilhelm

16. Die Taschen mit möglichst geringem Abstand zu den Taschenkanten aufsteppen.

17. Anschließend die noch überstehende Randzugabe in ca. 5 mm Abstand zur Naht abschneiden.

18. Das 5 cm lange Flauschband vertikal und mittig mit 1 cm Abstand zur oberen Kante der Falttasche feststeppen.

19. Die Seitenkanten der Falttasche links auf rechts auf den Korpus heften. Die unteren Kanten von Falttasche und Korpus liegen bündig, werden aber noch nicht geheftet.

Laura Wilhelm

Die Seitenkanten füßchenbreit feststeppen.

20. Die Seitenkanten an den Bügelfalzen glatt legen und die untere Kante heften.

21. Die untere Kante füßchenbreit auf den Korpus steppen und dabei die Falze mit feststeppen.

22. Die Seitenwand des Flaschenhalters mit einem aufgesteppten Label, einer Applikation oder einem anderen Aufnäher verzieren. Wenn Sie keine Saumnaht als obere Kante verwenden, dann diese doppelt auf links einschlagen und knappkantig feststeppen.

23. Den Boden des Flaschenhalters links auf links an die Seitenwand heften und füßchenbreit feststeppen.

24. Die Position des Flaschenhaltes wie markiert anzeichnen und die Seitenkanten festheften.

Laura Wilhelm

Die Seitenkanten feststeppen.

25. Anschließend den Boden auf den Korpus heften und zwischen den Seitennähten feststeppen.

26. Weitere Gesäßtaschen, Schlaufen, Label, Knöpfe oder Zierelemente auf den noch freien Flächen anordnen.

27. Die Elemente feststeppen. Randzugaben auf 5 mm zurückschneiden.

Laura Wilhelm

28. Aus der Mitte des Hosenbundes ein 15 cm großes Stück abschneiden. Den unteren Rand knappkantig absteppen.

29. Das 10 cm lange Hakenband längs an der Unterseite feststeppen.

30. Das Bundstück so an die Falttasche kletten, dass die oberen Kanten von Flausch- und Hakenband bündig liegen. Am oberen Ende mit einer rechteckigen Naht am Korpus feststeppen.

31. Im Auto oder Camper den Abstand der Kopfstützenstangen von Außenkante zu Außenkante messen und notieren. Am oberen Rand des Organizers die Mitte ausmessen und den Abstand der Kopfstützenstangen markieren.

Laura Wilhelm

Das Bundstück mit Knopf auf 12 cm kürzen, dann links von der linken Markierung anlegen (so dass das Ende ca. 6 cm nach unten ragt) und unterhalb des Tunnelzugs feststeppen.

32. Das Bundstück mit Knopfloch anknöpfen. Den Rundstab in den Tunnelzug einziehen. Den Organizer am Sitz anpassen. Dazu das Bundstück um die Kopfstütze legen, die Länge für den Henkel passend festlegen und markieren. Das Bundstück mit Knopfloch passend zuschneiden (das Ende sollte ca. 6 cm überragen, damit es unterhalb des Tunnelzugs festgesteppt werden kann) und mit Stecknadeln oder Sicherheitsnadeln markierungsgemäß am Organizer fixieren.

33. Den Organizer mit dem Henkel um die Kopfstützenstangen hängen, um die Maße und Positionen für die Gummibänder festzulegen.

Die Position und Länge für das mittlere Gummiband festlegen. Im Idealfall ist es leicht gespannt und liegt genau so, dass es in der Ritze des Beifahrersitzes verschwindet. (Hier ist die Länge z.B. 75 cm incl. je 1 cm Nahtzugabe auf beiden Seiten).

Die Länge und die Lage für die unteren Gummibänder ebenfalls passend zum Sitz festlegen. Die Haken sollten unter dem Sitz gut befestigt werden können. (Hier ist der Abstand der Gummibänder zueinander 16 cm und die Länge der Gummibänder 23 cm incl. 4 cm Nahtzugabe)

Die Gummibänder 3 cm um die Haken legen und feststeppen.

Laura Wilhelm

34. Die Gummibänder an die Rändern des Utensilos heften und mit rechteckigen Nähten feststeppen.

35. Das Bundstück mit Knopfloch wie markiert so kürzen, dass das Ende 6 cm überragt und unterhalb des Tunnelzugs feststeppen.

36. Vor Gebrauch den Rücksitz Organizer bei 40 Grad in der Waschmaschine waschen und anschließend die herausstehenden Fadenenden abschneiden.

37. Den Rundstab einziehen und den Organizer am Sitz befestigen.

Schritt für Schritt zum Rücksitz-Organizer

Im Studio: Laura Wilhelm, Designerin