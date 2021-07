Handgeschöpftes Papier mit Blumensamen ist die perfekte Geschenkidee des Sommers! Es kann als Geschenkanhänger, als Zierde für Grußkarten oder als Hochzeits-Give-aways verwendet werden!

Material:

Eierkartons, Zeitung oder Küchenkrepp

Schüssel mit Wasser

Standmixer oder Pürierstab

Blumensamen

Gitterdraht

Fliegengitter

Für die in Form gegossene Variante: Ausstechförmchen in Blumen-, Vogel- oder Herzform

Gewebeklebeband

Eine flache Wanne

Handtuch und mindestens zwei Vliestücher

Gummiwalze oder Nudelholz

So geht's

1. Reißen Sie die Eierkartons, Zeitung oder das Küchenkrepp in kleine Stücke. Weichen Sie dieses (am besten über Nacht) für einige Stunden in Wasser ein.

2. Nun ist Zeit, um den Rahmen fürs Papierschöpfen zu bauen. Eine sehr einfache Variante können Sie aus einem rechteckigen Stück Gitterdraht und feinem Fliegengitter herstellen. Diese in gleicher Größe aufeinanderlegen und an den Seiten mit Gewebeband fixieren. Alternativ kann auch ein Bilderrahmen aus Holz mit Fliegengitter bespannt werden oder aber Sie fertigen sich aus Holzleisten einen Rahmen und tackern daran das Fliegengitter fest.

3. Einige Stunden später die eingeweichten Papierstücke mit dem Wasser zusammen im Standmixer oder mit dem Pürierstab zu einer feinen Masse, genannt Pulpe, pürieren.

4. Geben Sie in die flache Wanne so viel Wasser, dass sie den Schöpfrahmen gut darin eintauchen können und einige Esslöffel der Pulpe.

5. Der Schöpfrahmen wird nun senkrecht in die Wanne getaucht und unter Wasser dann in die Waagerechte gedreht. Anschließend heben Sie den Schöpfrahmen langsam wieder an und rütteln diesen leicht hin und her, damit das gesamte Gitter mit Papierfasern bedeckt ist. Das Gitter zunächst über Eck auf dem Rand der Wanne auflegen und gut abtropfen lassen.

6. Auf der Arbeitsfläche währenddessen ein Handtuch und ein Vliestuch aufeinander auslegen. Den Schöpfrahmen nun mit dem Gitter nach oben auf den Vlies stürzen, die Seite mit der Pulpe liegt nun auf dem Vlies auf. Das Gitter sanft von oben abklopfen und es vorsichtig anheben. Die Pulpe soll dabei auf dem Vliestuch liegen bleiben. Streuen Sie auf dem Papier jetzt gleichmäßig die Blumensamen aus. Danach das zweite Vliestuch auflegen und mit der Gummiwalze oder dem Nudelholz das restliche Wasser aus dem Papier herauspressen. In der Papierherstellung wird dies als „gautschen“ bezeichnet.

7. Das obere Vliestuch vorsichtig abziehen und das Papier mit dem unteren Vliestuch zum Trocknen aufhängen. Es lässt sich im trockenen Zustand dann leicht vom Vlies lösen.

8. Schneiden Sie das trockenen Papier in die gewünschte Form, stechen Sie ein Loch hinein und bringen Sie ein kleines Stück Schnur als Aufhänger an. Fertig ist der kleine Blumengruß, der später direkt eingepflanzt werden kann.

Schritt für Schritt zum Hangeschöpften Papier

Die Variante mit den Ausstechförmchen geht folgendermaßen:

Legen Sie ein Ausstechförmchen auf ein Vliestuch und geben Sie die Pulpe direkt hinein. Karolin Happel

Legen Sie diese auf ein Vliestuch und geben Sie die Pulpe direkt hinein. Streuen Sie Blumensamen darauf und drücken Sie vorsichtig mit dem Finger das überschüssige Wasser hinaus. Diese Anhänger sind unregelmäßiger und dicker als das mit dem Gitterrahmen geschöpfte Papier und müssen nach dem Trocknen nicht mehr in Form geschnitten werden.

Im Studio: Karolin Happel, Desigerin