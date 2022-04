Osterkranz aus Weidenzweigen

Es wird Zeit sich den Frühling ins Haus zu holen. Dieser Türkranz ist schnell und leicht gemacht, sieht wundervoll aus und ist auch noch eine wunderschöne Osterdeko!

Material

Weidenkranz

Kerze + Feuerzeug + Nadel

Zange

Draht

Kunststoffeier und Wachteleier

Heißklebepistole

Federn und Trockenblumen

Osterdekoration

So geht's:

1. Aus Weidenzweige wird ein Kranz mit wenigen Handgriffen gebunden. Die Enden der Äste ineinander verflechten, indem ein Zweig um den anderen gewickelt wird.

2. Kunststoffeier in unterschiedlichen Größen nach Lust und Laune ansprühen oder bemalen.

3. Eine Nadel in eine Kerzenflamme halten und so die Nadel erhitzen. Mit der „Heißen-Nadel“ werden nun zwei Löcher in die Kunststoffeier gestochen. Durch die Löcher einen Draht durch das Ei ziehen. So kann das Ei am Kranz befestigt werden. Die Eierdeko kann somit auch nächstes Jahr wiederverwendet werden.

4. Federn, Osterdekorationen und Trockenblumen in den Kranz stecken.

5. Mit Holzbuchstaben "Frohe Ostern" oder "Ostern" an den Kranz schreiben.

6. Zum Schluss noch eine Schnur zum Aufhängen an den Kranz befestigen.

Schritt für Schritt zum Osterkranz

Im Studio: Parvati Sauer, Designerin