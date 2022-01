Orientalische Gläser

Diese Gläser bringen nicht nur Licht, sondern auch eine behagliche Stimmung in ihr Zuhause! In wenigen Schritten verwandeln Sie einfache Gläser in handgemachte Unikate!

Benötigtes Material Schraubdeckelgläser / Einmachgläser

Mod Podge glänzend

Lebensmittelfarbe

Plastiklöffel

Holzstäbchen / Schaschlikspieße

Plastikbecher

Perlenstift in Gold oder anderem Metallic-Ton (auch als Perlen-Maker, Perlen-Pen, Effekt-Pen Metallic bezeichnet)

So geht's 1. Die Schraubdeckelgläser gründlich mit Spülmittel ausspülen und die Etiketten ablösen, bis sie frei von Fett und Kleberückständen sind. 2. In einem Schälchen 4 Esslöffel Mod Podge mit ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe vermischen und einen halben Esslöffel Wasser unterrühren. Beachten Sie, dass die Farbmischung getrocknet später viel heller wirkt als im nassen Zustand! 3. Die Farb-Leim-Mischung in das Einmachglas geben, fest zuschrauben und hin- und herschwenken, bis die Farbe die gesamte Innenfläche bedeckt. Ein paar Minuten kopfüber stehen lassen, anschließend mit dem Deckel nach oben erneut für ein paar Minuten stehen lassen, bis sich die überschüssige Mischung am Boden gesammelt hat. Das Glas nun aufschrauben und mit der Öffnung nach unten in einen Plastikbecher stellen, damit die überschüssige Farbe abtropfen kann. Sollten Sie Vasen oder Gläser ohne Schraubdeckel einfärben, so verschließen Sie die Gefäße mit einem Stück Frischhaltefolie und einem Gummiband. 4. Das Glas aus dem Becher nehmen. Eventuell hat sich etwas Farbe außen am Rand gesammelt, diese mit einem feuchten Tuch abwischen. 5. Das Glas nun kopfüber auf zwei nebeneinander liegende Schaschlikspieße stellen, sodass Luft hineinkommt und weitere Farbe ablaufen kann. Für mehrere Stunden trocknen lassen, bis die Färbung transparent wird. Tipp: Beschleunigt werden kann der Trocknungsvorgang im Backofen. 6. Die eingefärbten Gläser hierfür in den kalten Backofen stellen, auf 100 Grad stellen und für eine halbe Stunde erwärmen und im Backofen wieder abkühlen lassen. 7. Mit dem Acrylmarker kann jetzt ein orientalisches Muster aufgemalt werden. Bei größeren Mustern empfiehlt es sich, den Umfang abzumessen und in Segmenten vorzugehen, damit das Muster aufgeht. Erst die grobe Einteilung vornehmen und aufzeichnen und diese dann immer weiter verfeinern. Mit dem Perlenstift werden abschließend verzierende Akzente gesetzt. 8. Statt frei Hand zu verzieren, können auch orientalische Muster auf einem Papier aufgemalt (oder ausgedruckt) werden, die dann von innen ins Glas gelegt werden und so als Schablone dienen. Die Schraubdeckelgläser gründlich mit Spülmittel ausspülen und die Etiketten ablösen, bis sie frei von Fett und Kleberückständen sind. Karolin Happel In einem Schälchen 4 Esslöffel Mod Podge mit ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe vermischen und einen halben Esslöffel Wasser unterrühren. Karolin Happel Die Farb-Leim-Mischung in das Einmachglas geben Karolin Happel Das Glas fest zuschrauben und hin- und herschwenken, bis die Farbe die gesamte Innenfläche bedeckt. Karolin Happel Ein paar Minuten kopfüber stehen lassen, anschließend mit dem Deckel nach oben erneut für ein paar Minuten stehen lassen, bis sich die überschüssige Mischung am Boden gesammelt hat. Karolin Happel Das Glas nun aufschrauben und mit der Öffnung nach unten in einen Plastikbecher stellen, damit die überschüssige Farbe abtropfen kann. Karolin Happel Das Glas nun kopfüber auf zwei nebeneinander liegende Schaschlikspieße stellen, sodass Luft hineinkommt und weitere Farbe ablaufen kann. Für mehrere Stunden trocknen lassen, bis die Färbung transparent wird. Karolin Happel Mit dem Acrylmarker kann jetzt ein orientalisches Muster aufgemalt werden. Bei größeren Mustern empfiehlt es sich, den Umfang abzumessen und in Segmenten vorzugehen, damit das Muster aufgeht. Erst die grobe Einteilung vornehmen und aufzeichnen und diese dann immer weiter verfeinern Karolin Happel Mit dem Perlenstift werden abschließend verzierende Akzente gesetzt. Karolin Happel Orientalische Gläser Karolin Happel Im Studio: Karolin Happel, Designerin