Nachhaltige Geschenkverpackungen, die das Schenken noch schöner und die Freude noch größer machen! Wir zeigen wie es geht!

Material:

Für das graphische Stempel-Muster:



Holzklötzchen

Paketschnur

Tacker

Farbe (Acryl- oder Kreidefarbe)

Für das Punkte-Muster:



Wein- oder Sektkorken

Runde Filzgleiter

Für das Stern-Muster:



Karton

Bleistift

Schere oder Cuttermesser

ein Stück genoppte Luftpolsterfolie

Für das Geschenkpapier / gefaltete Geschenktüten:



Packpapier

Masking Tape / transparentes Klebeband

Für die runden Geschenkedosen:



Versandkartons

Zirkel, Lineal, Bleistift

Schere oder Cuttermesser

Heißkleber

So geht's:

Geschenkpapier mit graphischem Muster bedrucken:

Einen kleinen Holzklotz mit Paketschnur fest umwickeln, die Enden auf einer Seite mit dem Tacker befestigen. Die Schnur so wickeln, dass die Schnur nicht über Kreuz liegt, einzelne Schnurstücke etwas schräg und die meisten jedoch parallel liegen.

Den Stempelklotz anschließend mit Farbe bestreichen und dann das Packpapier damit bedrucken.

Geschenkpapier mit Punkte-Muster bedrucken:

Kleben Sie einen runden Filzgleiter auf einen Wein- oder Sektkorken auf. Tupfen Sie diesen in etwas Farbe und stempeln Sie fröhliche Punkte aufs Papier.

Verpackungskarton oder Geschenkpapier mit Sternen bedrucken:

Karolin Happel

Für die Schablone nehmen Sie ein etwas festeres Papier, zeichnen Sie sich einen Stern (oder eine andere beliebige Form) auf und schneiden Sie diesen heraus. Legen Sie die Schablone auf das zu bedruckende Papier. Tragen Sie mit dem Pinsel etwas Farbe auf ein Stück Luftpolsterfolie und stempeln Sie damit Ihre Motive mittels der Schablone aufs Papier. Die Schablone verwenden Sie dann für weitere Stempelmotive.

Klassische Geschenktüte falten:

Aus dem bedruckten Packpapier ein Rechteck ausschneiden. Die beiden breiten Seiten leicht überlappend festkleben. Eine schmale Seite nun einige Zentimeter nach oben falten. Die Faltung wieder öffnen und beide Ecken als Dreieck bis an die Faltlinie nach oben knicken und wieder öffnen. Alle Faltungen auch in die entgegengesetzte Richtung wiederholen. Anschließend werden die Dreiecke nach innen gedrückt und der vordere Teil des Bodens nach oben geklappt. Diesen jetzt zur Hälte nach unten falten, die Tüte wenden und mit der anderen Seite gleich vorgehen. Die Tüte unten mit einem Streifen Masking Tape oder transparentem Klebestreifen verschließen.

Kleine Geschenktüte in Pyramidenform falten:

Schneiden Sie aus dem Packpapier auch hierfür ein Rechteck, die lange Seite sollte hier doppelt so breit sein wie die kurze Seite.

Falten Sie das Rechteck zur Hälfte, so dass ein Quadrat entsteht. Kleben Sie zwei Seite mit einem Streifen Klebeband zu. Befüllen Sie die Tüte mit einer Kleinigkeit. Kleben Sie anschließend die andere Kante gegengleich zu. Durch diese Drehung erhält die Tüte die dreieckige Form!

Geschenkedosen aus Versandkartons

Zeichnen Sie mit dem Zirkel die Kreise für den Boden und Deckel auf den Karton und schneiden Sie diese aus. Die Seitenteile werden ebenfalls aufgezeichnet. Achten Sie hierbei darauf, dass die Wellpappe im Inneren des Kartons dabei die richtige Richtung hat, damit die Seiten sich gut biegen lassen.

Verwendete Maße:

Dose groß: Durchmesser Boden: 12 cm, Durchmesser Deckel 13 cm

Seitenteil Dose: 41x15 cm, Seitenteil Deckel: 44x3 cm

Dose klein: Durchmesser Boden: 10 cm, Durchmesser Deckel 11 cm

Seitenteil Dose: 33x13 cm, Seitenteil Deckel: 35x2 cm

Kleben Sie den schmalen Streifen am größeren Kreis für den Deckel mit Heißkleber rundherum fest. Die Enden überlappend festkleben, ggf. etwas einkürzen. Den breiteren Streifen befestigen Sie am kleineren Kreis. In den Deckel können Sie nun oben mittig noch eine Schlaufe aus einem Stück Paketschnur knoten oder eine kleine Lasche aus Karton festkleben als Griff.

Unser Tipp Die hier vorgestellten Stempeltechniken lassen sich auch wunderbar kombinieren, mehrfarbig gestalten und jede Stempeltechnik funktioniert für jede Verpackungsidee.

Im Studio: Karolin Happel, Desigenrin