Ein beschriftete Glas ist eine besondere und persönliche Geschenkidee zum Muttertag! Aber nicht nur das. Das ganze Jahr über können Sie Ihre Liebsten mit dieser schnellen DIY-Idee viel Freude schenken!

Material

Altglas

(Wasser, Schüssel, Glasreiniger, Geschirrtuch)

DIY-Vorlage Lettering oder Aufkleber

Klebeband

Kreativmarker

Blumen (Topf- oder Schnittblumen)

Schleifenband

Schere

Back- und Verpackungspapier

So geht's

1. Für diese Idee kann jede Art von Altglas verwenden werden. Einfach ein passendes und formschönes Glas aussuchen und von innen reinigen.

Das Glas anschließend in eine Schüssel mit heißem Wasser und etwas Spülmittel geben. Das Etikett sollte mit Wasser bedeckt sein. Das Ganze für ca. 30 Minuten ruhen lassen. Immer wieder einmal nachschauen, ob sich das Etikett schon gelöst hat. Meist geht das ganz einfach und schnell.

Das Glas gut mit einem Geschirrtuch abtrocknen.

2. Die Vorlage in der passenden Größe für das Glas ausdrucken und grob zuschneiden, so dass sie in das Glas passt. Mit etwas Klebeband im Glas fixieren, so dass sie nicht verrutscht.

Tipp Wer möchte kann sein Glas auch frei Hand gestalten!

3. Bevor mit dem Kreativstift die Konturen nachzeichnet werden, das Glas noch einmal mit Glasreiniger reinigen damit es Staub- und fettfrei ist.

Unsere Expertin hat sich für einen weißen Stift entschieden. Es kann aber auch jede andere Farben gewählt werden, z.B. mit Gold oder Silber lettern, dass sieht besonders edel aus.

Wenn das Glas fertig bemalt ist, die Vorlage entfernen. Jetzt noch einmal schauen, ob alles nachgezeichnet ist und ggf. korrigieren.

4. Nun kann das Glas dekoriert werden. Ob mit frischen Blumen, einer Topfblume oder mit Teelichtern. Ganz egal es sieht alles zauberhaft aus. Zum Schluss das Glas noch mit einem Schleifenband für das letzte Finish verzieren.

Wer eine Topfblume in das Glas einsetzen möchte, sollte vorher etwas Back- oder Verpackungspapier in der Höhe des Glases zurecht schneiden. Das Glas damit auslegen und die Pflanze anschließend einpflanzen. So sieht man die Erde nicht und es sieht einfach schöner aus.

DIY-Tipp: Aus den Vorlagen können auch DIY-Stecker gebastelt und in die Pflanze gesteckt werden.

Schritt für Schritt zum Muttertagsgeschenk

Im Studio: Katrin Jordan, DIY-Workshop-Leiterin