Musikinstrument erlernen: So gelingt es in jedem Alter

Die Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim wird 20 Jahre alt. Der SWR kann mitfeiern, denn die heutige Popakademie ging aus der "Rockstiftung Baden-Württemberg" hervor, die 1996 vom damaligen SWF und vom Land als Piloteinrichtung gegründet wurde. Das Ziel: die regionale Musikszene Baden-Württembergs fördern.

Studierende und Absolventen der Popakademie waren an vielen Erfolgen beteiligt: Zum Beispiel an den Nummer-eins-Alben von Casper, Cro, Frida Gold und Tim Bendzko.

Von Anfang an dabei ist Udo Dahmen, der künstlerischer Direktor der Popakademie. Mit ihm hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich über die Erfolge der Popakademie gesprochen.