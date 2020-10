per Mail teilen

Goldene Hochzeit, runder Geburtstag oder Ruhestand - es gibt viele Anlässe, besondere Erinnerungen in einem dekorativen Bild festzuhalten. Designerin Martina Lammel mixt gerne verschiedene Materialien. Heraus kommt dieses Wandbild:

Material

Keilrahmen mit Leinwand, Wunschformat

Reagenzglashalter mit Gläsern

Arcylpaste, leicht

Acrylfarbe in Gold und Kupfer

Acrylfarbe in Türkis und wenig Schwarz

Klebstoff oder Heißkleber

Fotos und kleine Erinnerungsstücke

Acrylmarker in Schwarz

Pinsel und Spachtelwerkzeug

optional etwas Sand

So geht´s

1. Die Anordnung des Reagenzglashalters, der Fotos und ggf. der kleinen Erinnerungsstücke auf dem Keilrahmen ausprobieren, dabei wird auch automatisch festgelegt, ob es ein Hoch- oder Querformat werden soll. Gefällt die Anordnung, werden alle Stücke mit Klebstoff auf der Leinenbespannung befestigt. Klebstoff trocknen lassen, bei Verwendung von Heißkleber kann sofort weiter gearbeitet werden.

Tipp: Bei Verwendung von größeren Reagenzglashaltern empfiehlt es sich, die Verbindung zusätzlich rückseitig mit Schrauben zu sichern.

2. Die Acrylpaste mit dem Spachtelwerkzeug verteilen, dabei die Ränder der Fotos mit einbeziehen und im gesamten Bild für spannende Strukturgebung sorgen.

Nach Wunsch könne nun Namen oder Ziffern in die Gestaltung eingraviert werden. Dazu mit der Kante des Spachtelwerkzeugs, einem Holzspieß oder einem Bleistift die Konturen in die Paste ritzen. In die noch frische Paste optional etwas Sand einstreuen. Paste gut trocknen lassen.

3. Mit Schwarz und Türkis nun die Fläche grundieren. Dazu die Pinsel benutzen. Auch der Glashalter kann bei der farblichen Gestaltung mit einbezogen werden, falls gewünscht. Bei den Fotos nur die Ränder oder unwichtigere Motivteile überarbeiten. Für den nächsten Schritt muss die Farbe nicht zwangsläufig trocken sein, da ein nass-in-nass-Effekt eine lebendige Wirkung erzielt.

4. Gold und andere Metallic-Farben mit dem Spachtelwerkzeug auf der gesamten Oberfläche verteilen und dabei harmonische Übergänge schaffen. Farben gut trocknen lassen. Sprüche, Namen oder Ziffern können auch erst jetzt oder zusätzlich zu den eingravierten Elementen mit Hilfe des Markers gestaltet werden. Zuvor gravierte Elemente erhalten mit einer schwarzen Linie des Markers noch mehr Tiefe.

5. Zum Schluss das komplett getrocknete Bild aufhängen, die Reagenzgläschen mit etwas Wasser füllen und in die Halterung stecken. Mit einzelnen Blumen dekorieren.

