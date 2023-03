Makrameeschmuck selber machen

Knoten für Knoten zum Lieblingsschmuckstück. Katrin Jordan zeigt, wie einfach sich einzigartige Schmuckstücke im Boho Stil aus Makramee-Garn herstellen lassen.

Material

Katrin Jordan

Makramee-Garn in der Wunschfarbe (In unserem Fall wurden für die Ohrringe gedrehtes Garn von 3 mm Dicke und für die Kette geflochtenes Garn von 3 mm Dicke verwendet.)

Maßband

Schere

Ohrringe (Creolen)

Tierhaarbürste (optional Bürste oder Kamm)

Klebestreifen, Klemmbrett oder Makramee-Brett

So geht's

Für die Makramee Ohrringe

Katrin Jordan

1. Im ersten Schritt wird das Garn zugeschnitten. Für einen Ohrring werden 5 Schnüre à 20 cm zugeschnitten.

2. Der Ohrring kann mit etwas Klebestreifen am Tisch festgeklebt oder in ein Klemmbrett geklemmt werden. Dann lässt es sich leichter knüpfen. Nun werden alle 5 Schnüre mit dem von hinten geknoteten Ankerknoten oder auch Startknoten am Ohrring befestigt. Das Garn wird doppelt gelegt, so dass eine Schlinge entsteht. Diese wieder hinter den Ohrring gelegt. Nun die Schlinge nach vorne führen und über den Ohrring legen. Beide Garnenden durch die Schlinge ziehen und den Knoten anziehen. So wird mit allen 5 Schnüren verfahren. So sollte nun der fertig geknüpfte Ohrring aussehen.

3. Mit einer Tierhaarbürste wird das Garn ausgekämmt. Anschließend wird das ausgekämmte Garn in die gewünscht Form mit der Schere geschnitten. Ob spitz zulaufend, wie in meinem Beispiel oder rund wie die Form des Ohrrings ist, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

4. Für den zweiten Ohrring den Vorgang wiederholen. In nicht einmal 10 Minuten halten Sie wunderschöne Boho-Ohrringe in Ihren Händen.

Schritt für Schritt zu den Makramee-Ohringen

Der Ohrring kann mit etwas Klebestreifen am Tisch festgeklebt. Das Garn wird doppelt gelegt, so dass eine Schlinge entsteht. Diese wieder hinter den Ohrring gelegt. Katrin Jordan Bild in Detailansicht öffnen Nun die Schlinge nach vorne führen und über den Ohrring legen. Beide Garnenden durch die Schlinge ziehen und den Knoten anziehen. Katrin Jordan Bild in Detailansicht öffnen So wird mit allen 5 Schnüren verfahren. Katrin Jordan Bild in Detailansicht öffnen Mit einer Tierhaarbürste wird das Garn ausgekämmt. Anschließend wird das ausgekämmte Garn in die gewünscht Form mit der Schere geschnitten. Katrin Jordan Bild in Detailansicht öffnen

Für die Makramee Kette

1. Im ersten Schritt wird das Garn zugeschnitten. Für die Ketten werden 8 Schnüre in der Länge von à 60 cm und eine Schnur von 80 cm zugeschnitten.

2. Die Schnur mit 80 cm kann an einem Klemmbrett, Makramee-Brett oder mit Klebestreifen am Tisch befestigt werden. Dann lässt es sich leichter knüpfen. Nun werden alle 8 Schnüre mit dem von hinten geknoteten Ankerknoten oder auch Startknoten an der langen Schnur (Arbeitsfaden) befestigt.

So geht ein Ankerknoten

Bevor weiter geknüpft werden kann, muss das Makree-Werk gedreht werden, sodass alle Knoten oben sind. Dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt.

Katrin Jordan

3. Das Makramee-Dreieck wird mit dem doppelten Kreuzknoten geknüpft. Das Dreieck entsteht, da die Kreuzknoten versetzt geknüpft werden (abnehmendes Kreuzknotenmuster).

Mit den linken Arbeitsfaden beginnen und diesen über die beiden Leitfäden (Mitte) legen. Den rechten Arbeitsfaden über den linken Arbeitsfaden und unter die Leitfäden (Mitte) und beide Arbeitsfäden (rechts und links) fest anziehen und dabei die Leitfäden (Mitte) straff halten. Knoten festziehen.

Im nächsten Schritt erfolgt das Knüpfen des Kreuzknotens umgekehrt.

Mit den rechten Arbeitsfaden beginnen und diesen über die beiden Leitfäden (Mitte) legen. Den linken Arbeitsfaden über den rechten Arbeitsfaden und unter die Leitfäden (Mitte) legen. Beide Arbeitsfäden (rechts und links) fest anziehen und dabei die Leitfäden (Mitte) straff halten. Knoten festziehen.

So knüpft man einen Kreuzknoten

Mit den linken Arbeitsfaden beginnen und diesen über die beiden Leitfäden (Mitte) legen. Den rechten Arbeitsfaden über den linken Arbeitsfaden und unter die Leitfäden (Mitte) legen... Katrin Jordan Bild in Detailansicht öffnen Die beide Arbeitsfäden (rechts und links) fest anziehen und dabei die Leitfäden (Mitte) straff halten. Knoten festziehen. Katrin Jordan Bild in Detailansicht öffnen Mit den rechten Arbeitsfaden beginnen und diesen über die beiden Leitfäden (Mitte) legen. Den linken Arbeitsfaden über den rechten Arbeitsfaden und unter die Leitfäden (Mitte) legen. Katrin Jordan Bild in Detailansicht öffnen Beide Arbeitsfäden (rechts und links) fest anziehen und dabei die Leitfäden (Mitte) straff halten. Knoten festziehen. Katrin Jordan Bild in Detailansicht öffnen

4. Achtung aufgepasst! Für den ersten doppelten Kreuzknoten aus der zweiten Reihe werden die ersten beiden Fäden von rechts und links zur Seite gelegt.

Katrin Jordan

Für den doppelten Kreuzknoten wird der 3. und 4. Faden von links sowie die nächsten zwei Fäden verwendet.

Katrin Jordan

Die Reihe wird so Schritt für Schritt durchgeknüpft (3 doppelte Kreuzknoten). Am Ende liegen rechts und links immer noch zwei Fäden.

Katrin Jordan

5. Für den ersten doppelten Kreuzknoten aus der dritten Reihe werden die ersten vier Fäden von rechts und links zur Seite gelegt.

Katrin Jordan

Für den doppelten Kreuzknoten wird der 3. und 4. Faden von links sowie die nächsten zwei Fäden verwendet Die Reihe wird so Schritt für Schritt durchgeknüpft (2 doppelte Kreuzknoten). Am Ende liegen rechts und links immer noch vier Fäden.

6. Für den ersten doppelten Kreuzknoten aus der vierten Reihe werden die ersten sechs Fäden von rechts und links zur Seite gelegt.

Katrin Jordan

Es sind nur noch 4 Fäden über. Diese werden zum doppelten Kreuzknoten verknüpft.

Katrin Jordan

Die Kette könnte so bereits getragen werden. Hierzu sollten die Enden der Schnüre noch in Form geschitten werden.

Katrin Jordan

7. Für einen schönen Abschluss an den Seiten der Makramee-Kette wird sehr gerne der diagonale Rippenknoten (doppelter halber Schlag diagonal) verwendet.

Katrin Jordan

Hierzu das Dreieck aufteilen und die rechten Schnüre auf die Seite legen. Auf der linken Seite beginnen. Der Leitfaden wird diagonal über alle anderen Fäden gehalten.

Katrin Jordan

Die nächste Schnur wird aufgenommen, über den Arbeitsfaden gelegt, so dass sich eine Schlaufe bildet. Durch die Schlaufe wird die Schnur von hinten nach vorne geführt und der Knoten wird vorsichtig festgezogen. Der erste halbe Schlag ist fertig. Vorgang wiederholen und die Knoten aneinanderschieben. Erst dann zur nächsten Schnur wechseln.

Katrin Jordan

So wird die komplette Reihe durchgeknüpft.

Katrin Jordan

8. Nun wird der Vorgang auf der rechten Seite spiegelverkehrt wiederholt. Der ganz rechte Faden ist wieder der Arbeitsfaden. Der Ablauf ist gleich wie in Schritt 7.

Katrin Jordan

Wenn alles richtig geknüpft wurde, sieht das Makramee-Werk so aus.

Katrin Jordan

DIY-Tipp: Sollte man einmal falsch geknüpft haben dann einfach den Knoten wieder lösen und den Arbeitsschritt richtig wiederholen.

9. Zum Schluss die Schnüre wieder zurechtschneiden und die Enden der Kette einfach verknoten. Fertig ist Ihr Makramee-Schmuckstück.

Katrin Jordan

Im Studio: Katrin Jordan, DIY-Workshop-Leiterin