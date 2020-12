per Mail teilen

Laura Wilhelm zeigt eine tolle Idee für selbstgenähte Tüten in Häuserform. Als Gruppe genäht, wird aus ihnen ein wunderschönes, beleuchtetes Adventsdorf!

Größe

Großes Haus 20 cm hoch, 12 cm breit, 8 cm tief

Kleines Haus 17 cm hoch, 10 cm breit, 7 cm tief

Material

weißer Baumwoll- oder Leinenstoff

pastellfarbige Baumwoll- oder Leinenstoffreste

leichte, aufbügelbare Vlieseinlage

doppelseitig aufbügelbare Vlieseinlage für Applikationen

optional: Straßsteine zum Aufbügeln oder kleine Perlen

Nähgarn in verschiedenen Farben

batteriebetriebene LED Lichterkette oder LED Teelicht

kleine Wäscheklammer und kleiner Deko- Anhänger

TIPP: Für die Lichttüten, die oben offen sind, eignet sich auch ein hohes Weck- oder Marmeladenglas, das mit einem echten Teelicht bestückt wird. Bitte dringend beachten, damit nichts anbrennt: Das Glas sollte so hoch wie die Tüte sein und den Stoff seitlich nicht berühren. Echte Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen!

Schnittmuster und Motive

Die Schnittmuster und die Motive für die Tüten können Sie als PDF herunterladen. Achten Sie beim Ausdrucken darauf, dass die Ausdruckgröße im Druckermenu auf 100% eingestellt ist. Sie können die Schnitte ausschneiden und als Schnittschablone benutzen, sie besitzen bereits alle erforderlichen Nahtzugaben.

Nahtzugabe

Die Schnitte erhalten bereits alle erforderlichen Naht- und Saumzugaben. Wenn in der Anleitung nicht anders erwähnt, beträgt die Nahtzugabe beim Nähen 1 cm und die Saumzugabe 3 cm.

Zuschnitt Lichterhäuschen

2x Korpus aus weißem Stoff

2x Korpus aus aufbügelbarer Vlieseinlage

2x Dach aus pastellfarbigem Stoff

2x Dach aus aufbügelbarer Vlieseinlage (nur bei dünnen Stoffen notwendig)

1. Die Schnittteile wie angegeben ausschneiden.

2. Die Vlieseinlage passgenau auf die linken Stoffseiten der Korpusteile und der Dachteile aufbügeln.

3. Die Hausansicht auf die vordere Korpusseite übertragen. Sie können die Strichzeichnung mit Hilfe von Kopierpapier aus dem Nähbedarf auf den Stoff bringen. Sie können das Motiv aber auch am Fenster abpausen oder durch Abmessen der Zeichnung mit dem Geodreieck übertragen. Hier gibt eine tolle Alternative zu Markierstiften oder Kreidestiften: Tintenroller mit Radierfunktion aus dem Bürobedarf! Diese sind sehr fein und da die Tinte bei Hitze unsichtbar wird, kann man die Striche durch Bügeln einfach verschwinden lassen.

4. Die Zeichnung mit Geradstich und kleiner Stichlänge zweifach absteppen.



In Ecken die Nadel im Stoff stecken lassen oder mit dem Handrad in den Stoff drehen. Achtung: Das Handrad immer zum eigenen Körper hin drehen, nie anders herum, sonst gibt es Schlaufen und Gewurstel! Anschließend das Nähmaschinenfüßchen heben und das Nähgut in die neue Nährichtung drehen. Das Nähmaschinenfüßchen wieder senken. Weiternähen bis zur nächsten Ecke, wo sich der Vorgang wiederholt.

5. Das kleine Herz applizieren. Durch Bügeln verschwinden die Tintenmarkierungen.

6. Die horizontalen Quernähte auf die Dachteile aufzeichnen.



Die Linien nachsteppen. Sie können dazu einen Gerad- oder Zickzackstich oder auch Ziernähte verwenden. Die Geradstiche können auch doppelt gesteppt werden.

7. Die Dachteile rechts auf rechts auf die Korpusteile legen und die obere Kante heften.



Die Dachteile an die Korpusteile steppen. Die Nahtzugaben auf ca. 0,5 cm zurückschneiden. Mit Zickzack- oder Overlockstich versäubern und nach oben bügeln.

8. Die Hausteile rechts auf rechts legen. Die Seitenkanten und den Boden heften.



Die Teile aufeinandersteppen. Die Nahtzugaben auf ca. 0,5 cm zurückschneiden und zusammengefasst mit Zickzack- oder Overlockstich versäubern.



Farblich passendes Garn verwenden, das schwarze Garn ist nur für die bessere Ansicht!

9. Die Bodenstrecken aufeinanderheften, dabei die Nahtzugaben der Seitenkanten und des Bodens nach hinten legen.



Die Bodenstrecken steppen. Die Nahtzugaben auf ca. 0,5 cm zurückschneiden und zusammengefasst mit Zickzack- oder Overlockstich versäubern.

10. Das Häuschen auf links lassen. Den oberen Rand 2 cm umbügeln und 1 cm einschlagen, dabei die Nahtzugaben der Seitennähte nach hinten legen. Den Saum heften und anschießend knappkantig feststeppen.

11. Das Häuschen auf rechts wenden. Die Seiten- und Bodenkanten falzen und bügeln.

12. Eine LED Lichterkette in das Häuschen stecken. Das Dach ca. 2 cm nach hinten umklappen und mit der kleinen Wäschklammer schließen. Wenn Sie das Häuschen verschenken möchten, können Sie noch einen kleinen Deko- Anhänger oder einen hangeschriebenen Gruß mit anhängen.

Im Studio: Laura Wilhelm, Textildesignerin