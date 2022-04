Gemütliches Licht für den Balkon- oder Terrassentisch

Bald können wir wieder abends draußen sitzen. Die Idee von Do-it-yourself You-Tuber Nikolai Sameith schafft dafür ein gemütliches Licht auf Balkon- oder Terrassentisch.

Material

Klotz aus einer alten Palette

Schleifpapier

Öl oder Lack für Holz

Lampenfasssung

zweiadriges Kabel mit Euro-Stecker oder dreiadriges Kabel mit Schukostecker

passende Glühbirne

Werkzeug





Forstnerbohrer

Ständerbohrmaschine

normalen Bohrer, Durchmesser ca. 13-15 mm

So geht's

Man benötigt eine alte Palette, bei der die Klötze zwischen Ober- und Unterteil aus Vollholz sind.

Am besten geeignet ist der Holz-Klotz aus der Mitte, denn der ist quadratisch

1. Den Paletten-Holzklotz säubern, schleifen, ölen oder lackieren, oder auch mit einem Lötkolben Ornamente einbrennen

2. Senkrechtes großes Loch mittig in den Klotz für die Lampenfassung mit einem Forstnerbohrer bohren. Der Lochdurchmesser muss genau so groß sein, wie der Durchmesser der Lampenfassung. Für diesen Arbeitsgang eignet sich am besten eine Ständerbohrmaschine.

3. Je nach Bauart der Lampenfassung mit einem normalen Bohrer, Durchmesser ca. 13-15 mm das Loch exakt in der Mitte weiter vertiefen, um dort das Elektrokabel durchzuführen

4. Seitliches Loch in den Holzklotz bohren, so dass man das Loch, das von oben her kommt, exakt trifft, um so das Anschlusskabel seitlich nach außen zu führen.

5. Das Kabel durch die Lochführung im Holzklotz stecken und mit der Birnenfassung verschrauben.

Verwendet man eine Metallfassung sollte man ein dreiadriges Kabel mit Schukostecker verwenden, verwendet man eine Kunststoff-Lampenfassung, so reicht auch ein zweiadriges Kabel mit Euro-Stecker.

6. Lampenfassung gut in dem Loch versenken und gegebenenfalls noch mit dem Holzklotz verschrauben; Birne eindrehen, einstecken, leuchtet

Alternative:

Wer noch ein altes Einmach-Glas oder ähnliches mit Schraubdeckel hat, kann die Lampe auch mit einem “Glas-Schirm” versehen.

Dafür muss man dann eine eher schmalere LED-Birne nehmen, und den Metalldeckel kreisförmig aussägen mit Schrauben auf dem Holz befestigen, dann kann das Einmach-Glas auf den Holzklotz über die Birne geschraubt werden.

Experte: Nikolai Sameith, Heimwerker und Youtuber