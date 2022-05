Leder-Schlüsselanhänger Selbermachen

per Mail teilen

Ein Leder-Schlüsselanhänger ist ein nützliches Geschenk für den Vatertag. Mit der gleichen Technik können Sie das ganze Jahr über Schlüsselbänder, Gürtel und Armbänder aus Leder Selbermachen und beschriften. Lisa Vöhringer zeigt wie's geht!

Material

Blankleder, naturgegerbt 3-4mm dick (2,5-3,00cm breit), Länge 10-15cm

Punzierstempel, alternativ: Lötkolben/Brandmalkolben oder Dremel Schere

Hammer Lochzange

Schwamm und Wasser

Benötigt für Variante 1: Buchniete* (2-3cm Höhe - je nach Menge der Schlüssel) - Alternativ Gewindeschraube und Mutter

Benötigt für Variante 2: Schlüsselbandrohling in der entsprechenden Breite des Lederriemens, Zange

So geht's

ANLEITUNG 1 – der versteckte Schlüsselbund

HINWEIS: nur für Schlüssel mit einer runden Aufhängung geeignet.

1. Schneiden Sie von Ihrem Lederriemen eine Länge von ca. 13-15cm ab. Je nachdem wie dick Ihr Leder ist und wie groß Ihre Schlüssel sind, die hineinpassen müssen (TIPP: Längsten Schlüssel einlegen und mittig falten. Nach oben sollte noch ca. 5mm Luft sein).

2. Legen Sie Ihren längsten Schlüssel mit 5mm Luft zur oberen Kante an und machen Sie mittig eine Markierung für die Lochung. Lochen Sie nun mit der Lochzange ein zur Buchniete passendes Loch auf die Markierung, falten Sie den Lederriemen bündig und lochen Sie durch beide Lederteile hindurch (eventuell müssen Sie das Loch der Rückseite nochmal einzeln nachlochen da es immer etwas kleiner ausfällt).

3. Wenn Sie den Schlüsselbund beschriften möchten, nehmen Sie nun Maß, wo der Falz ist, damit Sie wissen wieviel Platz Sie für den Schriftzug haben. Wählen Sie eine der drei hier unten beschriebenen Möglichkeiten des Beschriftens aus (Punzieren, Gravieren, Fräsen) und setzen Sie diese entsprechend der Erläuterung um.

4. Nun bauen wir den Schlüsselbund zusammen, indem Sie die Buchniete durch das erste Loch schieben. Anschließend können Sie alle wichtigen Schlüssel darauf stecken (funktioniert wie oben geschrieben leider nur mit Schlüsseln, die eine runde Schlüsselaufhängung haben), schieben die Niete durch das zweite Loch im Leder und fixieren diese mit der Gegenschraube.

ANLEITUNG 2 – Schlüsselanhänger

1. Schneiden Sie ein Stück Leder in der gewünschten Länge zu. Ich habe 10cm verwendet. Legen Sie ein passendes Geldstück an eine der beiden Kanten und zeichnen Sie einen Halbkreis aufs Leder vor.

2. Schneiden Sie anschließend das Lederende rund zu (falls bei sehr dickem Lederband kantige Stellen entstehen, können diese mit etwas Schleifpapier abgerundet werden).

3. Wählen Sie eine der drei hier unten beschriebenen Möglichkeiten des Beschriftens aus (Punzieren, Gravieren, Fräsen) und setzen Sie diese entsprechend der Erläuterung um.

4. Nun befestigen Sie den Schlüsselbandrohling mit Hilfe der Zange an der geraden oberen Kante des Lederriemens. Am besten mit einer breiten, glatten Zange (Rohrzange oder Flachzange). Eventuell ein Stück Stoff dazwischen legen, um Abdrücke auf dem Schlüsselbandrohling zu vermeiden.

3 Arten um Leder zu beschriften

1. Leder mit einem Lederstempel punzieren:

Dazu feuchten Sie das Lederstück mit einem Tuch an und bringen dann mit dem Metallstempel und einem Hammer die Beschriftung an. 1-2 Schläge mit dem Hammer sollten ausreichen, je nach Dicke des Leders (vorher an einem Reststück ausprobieren)

2. Leder mit einem Lötkolben beschriften:

Wählen Sie eine der drei beschriebenen Möglichkeiten des Beschriftens aus (Punzieren, Gravieren, Fräsen) und setzen Sie diese entsprechend der Erläuterung um. Lisa Vöhringer

Zeichnen Sie Ihren Schriftzug auf dem Lederstück mit einem Bleistift vor und üben Sie mit dem Lötkolben auf einem Reststück das Schreiben und Schwingen. Je nachdem wie stark Sie mit dem Lötkolben aufdrücken, bekommen Sie eine dunklere oder weniger dunkle Schrift. Achten Sie auf einem gleichmäßigen Schriftzug.

3. Leder mit einem Dremel/Multifunktionswerkzeug fräsen:

Auch hier gehen Sie wie bei 2. vor. Erst vorzeichnen und üben und dann fräsen. Hier wird die Schrift zwar nicht dunkler, aber dafür tiefer, je fester Sie aufdrücken.

TIPP: Wer noch vollkommen ungeübt ist und ein sicheres schönes Ergebnis möchte, dem rate ich zu den Lederstempeln.

Lederpflegetipp

Naturleder verändert sich mit der Zeit. Es wird dunkler (bekommt eine Patina), aber auch trockener. Damit Ihr Lederstück keine Risse bekommt und geschmeidig bleibt, finden Sie auf meiner Homepage ein tolles Rezept aus drei Zutaten – einem Lippenbalsam. Sie können dieses Rezept nicht nur als Kosmetikprodukt nutzen, sondern auch ein kleines Döschen für die Lederpflege nutzen. Die Oberfläche Ihres Leders wird durch das Bienenwachs besser gegen Wasserflecken geschützt und hilft bei der Patina. Zur Pflege des Leders dienen das Öl und die Kakaobutter. Einfach mit einem Lappen auf dem Leder leicht einmassieren.

