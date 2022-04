Küchentücher mit Hasenmotiv

per Mail teilen

Für mehr Nachhaltigkeit sorgen diese lustigen Küchentuch mit Hasenmotiv. Wer also noch ein schönes Geschenk für Ostern braucht, sollte ganz schnell zu den Stricknadeln greifen!

Größe

Etwa 21-22 x 21- 22cm groß

Material

Für ein Küchentuch / Waschlappen benötigen Sie etwa 50 g dickeres Bio-Baumwollgarn in Wunschfarbe. Für die in der Sendung gezeigten Modelle wurde Organico (100% Bio Baumwolle; Lauflänge: ca. 90 m / 50 g) von Lana Grossa in der Farbe 123 Sonnengelb verwendet. Hinweis: der genaue Verbrauch liegt bei 28-30g.

Alternativ sind auch andere, dickere Baumwollgarne verwendbar wie bspw die Garne „Copenhagen“ von Lang Yarns oder „Creative Coton Aran“ von Rico.

Jacken- oder Rundstricknadel in Stärke Nr 4 - 4,5 mm

Vernähnadel, Schere, Maßband

Maschenprobe

Glatt rechts mit Nadelstärke 4-4,5 mm entsprechen etwa 18 Maschen und 26 Reihen = 10 cm x 10 cm.

Grundmuster

Glatt rechts

In Reihen, in Hinreihen alle Maschen rechts und in Rückreihen links stricken

Kraus rechts

In Reihen, in Hin- und Rückreihen alle Maschen rechts stricken.

Hasenmotiv

Bitte die beiden separaten Dateien für die Strickschriften beachten!

Für Variante 1 & Variante 2 gibt es 2 unterschiedliche Strickschriften, dabei bitte auch die unterschiedlichen Zeichenerklärungen beachten!

Nach den Anfangsreihen laut Anleitung 1x Reihe 1-48 (Variante 1) bzw 1x Reihe 1-46 (Variante 2) stricken, dabei bezeichnen die ungeraden Reihen der Strickschrift die Hinreihen, die geraden die Rückreihen. Danach nach Anleitung weiterarbeiten.

Anleitung

Tanja Steinbach

Es werden keine zusätzlichen Randmaschen benötigt, alle Maschen sind in den Angaben der Anleitung enthalten.

Für ein Küchentuch 42 Maschen in der gewünschten Farbe anschlagen und 5 Reihen kraus rechts stricken, die erste Reihe nach dem Anschlag ist eine Rückreihe

Nun eines der beiden Strukturmuster auswählen und das Hasenmotiv auf glatt rechten Grund (Variante 1) oder Hasenmotiv auf kraus rechtem Grund (Variante 2) stricken.

Für Variante 1: Hasenmotiv (kraus rechts) auf glatt rechten Grund

1x Reihe 1-48 nach der Strickschrift stricken, anschließend noch 6 Reihen kraus rechts über alle Maschen stricken, dabei in der letzten Reihe alle Maschen abketten.

oder

Für Variante 2: Hasenmotiv (glatt rechts) auf kraus rechten Grund

1x Reihe 1-46 nach der Strickschrift stricken, anschließend noch 6 Reihen kraus rechts über alle Maschen stricken, dabei in der letzten Reihe alle Maschen abketten.

Ausarbeitung

Alle Fäden vernähen, Tuch anfeuchten, spannen und trocknen lassen.

Im Studio: Tanja Steinbach, Textildesignerin