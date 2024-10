Kuschelige Kürbiskissen aus Stoffresten nähen

Aus Stoffresten lassen sich im Nu wunderschöne Kissen in Kürbisform nähen. Kreativ-Bloggerin Sarah-Nadine Botosch zeigt wie einfach diese herbstliche Deko-Idee umgesetzt wird.

Material:

Stoff (42 x 54 cm)

Füllwatte

Kettgarn oder Stickgarn

Makramee Garn (3 mm)

Maßband

Schere

Nadel

Als Stoffe eignen sich besonders gut: Frottee, Teddy, Strick & Fleece. Eher ungeeignet sind Stoffe wie Jersey, da diese sehr elastisch sind und das Ausstopfen dadurch schier kein Ende findet.

So geht's

1. Zu Beginn den Stoff in die gewünschte Größe zuschneiden. Generell sind alle Formen und Größen erlaubt. Alternativ kann auch ein alter Pullover als Upcycling Idee dienen.

Tipp: Je quadratischer zugeschnitten wird, desto runder wird der Kürbis. Rechteckige Formen des Stoffes lassen ihn flach und breit werden. Auch ein Kreis wäre möglich, hier wird jedoch viel mehr Stoff verschwendet.

2. Die Ecken werden etwa zehn auf zehn Zentimeter abgerundet.

3. Mit dem Kettgarn und der Nadel einmal locker rings umher nähen. Zieht man nun an beiden Enden, schließt der "Beutel" sich langsam.

Tipp: Kettgarn und auch Stickgarn eignen sich übrigens deshalb so hervorragend, weil sie nur schwer reisen.

4. Nun kann damit begonnen werden, den Grundkörper des Kürbisses mit Füllwatte auszustopfen.

Alternative: Wer nicht extra Füllwatte kaufen möchte, kann auch ein Kissen oder dessen Füllung nutzen. Außerdem wären auch Woll- oder Stoffreste denkbar.

5. Anschließend die Öffnung so weit zuziehen und verknoten, wie es möglich ist. Den Rest mit einer Nadel und dem überstehenden Garn zunähen.

6. Den Kürbis in seine Form bringen. Hierfür ein weiteres langes Stück Kettgarn verwenden. Mit der Nadel immer durch die Mitte des Kissens nähen und kräftig ziehen. Langsam zeichnen sich die typischen Wölbungen eines Kürbisses ab. Dies kann nach Belieben oft wiederholt werden. Die Enden verknoten und verwahren.

7. Zum Schluss fehlt noch der Strunk. Makramee Garn eignet sich gut, damit das Kissen maximal kuschelig bleibt. Benötigt werden drei Stränge á 30 cm und einer á 120 cm. Jetzt wird es etwas kniffelig: Die drei Stränge werden in der Hälfte aufeinandergelegt. Mit der langen Schnur wird ebenfalls eine Schlaufe entgegengesetzt aufgelegt. Dabei ist zu beachten, dass das kürzere Ende über die 3er Schlaufe hinausragt, sodass man nachher noch gut daran ziehen kann. Mit dem langen Ende der Schnur können nun die anderen Schnüre in der beliebigen Länge umwickelt werden. Das Ende wird durch die einzelne Schlaufe hindurch gefädelt. Wird nun am kurzen Schnurende gezogen, verschwindet dieses in der Umwicklung.

Achtung: Nur bis etwa in die Mitte ziehen! Nicht, dass es am anderen Ende wieder herauskommt.

8. Sind alle Enden abgeschnitten, kann der Strunk mit dem Kettgarn an das Kissen angenäht und auf der Rückseite wieder verwahrt werden. Fertig ist das kuschelig, herbstliche Kürbiskissen.

Schritt für Schritt zum kuscheligen Kürbiskissen

Im Studio: Sarah-Nadine Botosch, Kreativ-Bloggerin