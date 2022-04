Eine schöne Last Minute-Geschenkidee für Ostern sind diese Kindersocken mit Hasenmotiv! Also noch schnell ran an die Nadel und losgestrickt!

Größen Das Modell ist für die Gr. 24/25, 26/27, 28/29 und 30/31 beschrieben. (Für Socken ab Gr. 31 bitte die 2. Anleitung beachten) Material 4-fädiges Sockengarn in Wunschfarbe, 50g. Die Lauflänge sollte zwischen 200 und 210m je 50g Knäuel liegen. Für das in der Sendung gezeigte Modell wurde Meilenweit 50 Cashmere (70 % Schurwolle, 25 % Polyamid, 5 % Kaschmir); Lauflänge: ca. 210 m / 50 g) von Lana Grossa in Pastellrosa (Farbe 36) verwendet. Alternativ sind alle 4-fädigen Sockengarne wie bspw Regia 4-fädig oder Fortissima von Schoeller und Stahl für diese Anleitung einsetzbar- achten Sie dabei auf einen Polyamidfaser-Anteil, da dadurch die Socken strapazierfähig sind und formstabil bleiben. Nadelspiel Nr. 2,5 mm

Schere, Vernähnadel, Maßband Maschenprobe Mit Nadelstärke Nr. 2-3 mm bei glatt rechts entsprechen 30 Maschen und 42 Runden = 10 cm x 10 cm Hinweis Die Anleitung setzt die Grundkenntnisse des Sockenstrickens voraus, für die abgebildeten Socken wurden die Jojo-Ferse und die Bandspitze verwendet. Strickmuster Bündchenmuster In Runden, Maschenzahl teilbar durch 2,

1. Runde: 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel

2. Runde: *1 Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei hinter der Masche weiterführen, 1 Masche links, ab * stets wiederholen

1.+ 2. Runde stets wiederholen Rippenmuster (für den Sockenschaft) In Runden, Maschenzahl teilbar durch 4

1. Runde: alle Maschen rechts

2. Runde: * 1 Masche rechts, 1 Masche links, 2 Maschen rechts, ab * stets wiederholen Bitte die Runde beginnen wie beschrieben und damit jede 2. Rippe des Bündchens fortführen, Rundenbeginn ist in der hinteren Mitte, die 1. und 2. Runde stets wiederholen Grundstrickarten Strickschule: Maschen anschlagen

Strickschule: Maschen auf Nadelspiel anschlagen

Strickschule: Runden stricken mit Rundstricknadel

Strickschule: Maschenprobe

Strickschule: Rechte Maschen

Strickschule: Glatt rechts stricken

Strickschule: Bandspitze

Strickschule: Bumerang- oder Jojoferse Strukturmuster "Hase" für 48 Maschen (Kindergröße) In Runden, Mustersatz über 24 Maschen des Oberfußes Die Strickschrift für den Hasen zum Ausdrucken! Das Motiv über 24 Maschen des Oberfußes nach Anleitung stricken, Runde 1-33 der Strickschrift 1x stricken. Anleitung Gr. 24/25 und 26/27 48 Maschen auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt anschlagen, je Nadel 12 Maschen und zur Runde schließen. Rundenbeginn liegt in der hinteren Mitte. Für den Minirollrand zu Beginn 3 Runden glatt rechts stricken, dann 2 cm im Bündchenmuster stricken. Anschließend für den kurzen Schaft 2 cm im Rippenmuster stricken, anschließend 4 Runden glatt rechts über alle Maschen stricken. Dann die Jojo-Ferse laut Grundanleitung glatt rechts arbeiten Nach 4 Runden ab der Ferse gezählt mit dem Strukturmuster beginnen. Dafür über die 24 Maschen der 2. und 3. Nadel 1x Runde 1-33 der Strickschrift stricken, die Maschen der 1. & 4. Nadel (Sohle) glatt rechts stricken. Nach der beenden der Strickschrift ggf. noch einige Runden kraus rechts über alle Maschen stricken bis die Länge zum Spitzenbeginn erreicht ist Wenn die Fußlänge bis zum Spitzenbeginn erreicht ist, das sind bei Größe 24/25 ab der Fersenmitte etwa 12 cm, die Bandspitze nach der Grundanleitung allerdings kraus rechts arbeiten. Mein Tipp für die Bandspitze in Kraus rechts: dafür die Abnahmen nach Möglichkeit in die Glatt rechts gestrickten Runden legen und wie gewohnt stricken. Wenn die Abnahmen auf eine Runde mit linken Maschen fällt an den 4 Abnahmepunkten die entsprechenden Maschen einfach links zusammen stricken. Alle Fäden vernähen. 2. Socken gleich stricken. Größentipp für Gr. 26/27 Es wird nach der gleichen Anleitung wie für Gr. 24/25 gestrickt, verlängern Sie dafür nur die angegebene Fußlänge vor dem Spitzenbeginn um 2 cm auf 14 cm! Anleitung Gr. 28/29 und 30/31 52 Maschen auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt anschlagen, je Nadel 13 Maschen und zur Runde schließen. Ansonsten wird nach der gleichen Anleitung wie für Gr. 24/25 gestrickt, dabei nach 8 Runden ab der Ferse gezählt mit dem Strukturmuster beginnen. Das Strukturmuster „Hase“ über die mittleren 24 Maschen des Oberfußes stricken. Für Größe 28/29 verlängern Sie die angegebene Fußlänge vor dem Spitzenbeginn um 2 cm auf 14 cm!

Für Größe 30/31 verlängern Sie die angegebene Fußlänge vor dem Spitzenbeginn um 3,5 cm auf 15.5 cm! Die Anleitung zum Ausdrucken! Im Studio: Tanja Steinbach, Textildesignerin