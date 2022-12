Kerzen mit Farbverlauf sorgen für eine schöne Stimmung und festlichen Glanz! Solche Dip-Dye-Kerzen sind teilweise sehr teuer, können aber in wenigen Schritten selbst gemacht werden.

Material

Kerzenreste in verschiedenen Farben (durchgefärbte Kerzen)

Weiße Stabkerzen

Konservengläser

Backofen oder großer Topf für Wasserbad

Holzstäbchen

Für die Glückskerzen zusätzlich einen Wachspen in weiß

So geht's:

1. Die Kerzenreste etwas verkleinern und pro Farbe in ein Konservenglas geben.

2. Die Kerzenreste im Backofen oder im Wasserbad langsam schmelzen. Dies dauert eine Weile, da das Wachs nicht kochend heiß werden darf (Entzündungsgefahr!). Den Backofen dafür auf 70-100 Grad einstellen, den Herd auf mittlere Stufe, so dass das Wasser nicht zu kochen beginnt.

3. Ist das Wachs vollständig geschmolzen, eventuell vorhandene Dochte der alten Kerzen mit dem Holzstäbchen aus dem Wachs ziehen.

4. Nun kann mit dem Kerzentauchen begonnen werden. Die Stabkerzen von beiden Seiten mehrfach kurz senkrecht in das farbige Wachs eintauchen. Die Wachsschicht wird sehr schnell fest, eine lange Wartezeit ist nicht nötig zwischen dem jeweiligen Eintauchen. Achten Sie dabei darauf, die Kerzen nicht zu lange einzutauchen, damit sie nicht weich werden und auch darauf, jede Seite nicht mehr als drei Mal einzutauchen, da die Kerzen an den gefärbten Stellen sonst zu dick werden!

5. Für den Ombre-Farbverlauf tauchen Sie die Kerzen mehrmals in die gleiche Farbe, einmal weit, das zweite Mal etwas weniger weit und das dritte Mal nur noch mit der Spitze.

6. Bei den bunten Kerzen entstehen besonders schöne Farbeffekte, wenn Sie Farben nehmen, die starke Kontraste haben. Beispielsweise tauchen Sie eine Kerze bis zur Hälfte in rotes Wachs, anschließend etwas weniger weit in blaues Wachs und die Spitze abschließend noch einmal in blau. So entsteht ein Verlauf von rot über lila zu blau.

7. Für die Glückskerzen tauchen Sie die Kerzen mit der oberen Hälfte mehrmals in rotes und mit der unteren Seite in grünes Wachs. Nach dem Trocknen können Sie mit dem weißen Wachspen auf das rote Wachs kleine Punkte setzen, wie bei einem Fliegenpilz.

Schritt für Schritt zu den Kerzen mit Farbverlauf

Im Studio: Karolin Happel, Designerin