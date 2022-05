Trinkstelle für Insekten

Auch die Insekten haben bei zunehmender Trockenheit und steigenden Temperaturen Durst. Diese Trinkstelle aus einem Stock und Deckelchen wird von den kleinen Gartenbewohner im Sommer dankbar besucht!

Material:

Ein Stock (möglichst gerade und ohne Rinde), ein Bambus-Stab oder ein einfacher Holzstab

Ggf. Schmirgelpapier

Deckelchen von Getränkepacks oder PET-Flaschen

Malerkrepp

Kreide- oder Acrylfarben

Pinsel oder Schwämmchen

Heißkleber

Anleitung:

1. Als erstes den Stock für seine Verwendung vorbereiten. Hierfür Rindenreste entfernen, das Holz mit feinem Schmirgelpapier etwas glätten und anschließend der gesamte Stock mit einem feuchten Lappen vom Staub und eventuellen Verschmutzungen befreien.

2. Auf dem Stock mit Malerkrepp Ringe abkleben. Die Abstände zwischen den Ringen dürfen dabei etwas variieren, damit später ein interessantes Streifenmuster entsteht.

3. Die freigebliebenen Streifen anschließend mit Kreide- oder Acrylfarbe bemalen. Der Farbauftrag kann mit dem Pinsel oder einem Schwämmchen erfolgen.

4. Die Farben gut trocknen lassen und anschließend das Malerkrepp vorsichtig wieder abziehen.

5. Die Heißklebepistole einstecken und während sich diese aufwärmt, den Stock senkrecht aufstellen. Dies ist bei etwas unregelmäßigen Stöcken empfehlenswert, damit die Deckelchen nachher auch alle waagrecht angebracht werden.

Tipp: Ein Eimer gefüllt mit Sand leistet hier gute Dienste!

6. Die Deckelchen auf unterschiedlicher Höhe und in verschiedene Richtungen am Stock festkleben. Es reicht eine kleine Menge Heißkleber, in die die Deckelchen gleich nach dem Auftrag festgedrückt werden. Kurz in der gewünschten Position andrücken, bis der Kleber erkaltet.

Achtung Nicht vergessen, unten einen Teil frei zu lassen, da dieser später in die Erde gesteckt wird.

7. Den Stab ins Beet oder einen großen Pflanztopf stecken und die Deckelchen mit Wasser füllen.

Schon bald werden die Insekten die neue Trinkstelle dankbar anfliegen!

Tipp In größere oder tiefere Deckelchen kann noch eine Murmel oder ein kleiner Stein gelegt werden, um zu vermeiden, dass die Insekten darin ertrinken.

Gestaltungs-Variante:

Ein Treibholz, an das Muscheln als Wasserbehälter angeklebt werden, verbreitet maritimen Charme im Beet.

Schritt für Schritt zur Insekten-Trinkstelle

Im Studio: Karolin Happel, Designerin